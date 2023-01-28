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Однозначно да. Как-то ехал из Лас Вегас в Гранд каньон и на одном перекрестке протупил - повернул вдруг направо - еду и еду - жуткая прерия, дорога пересекается остатками селевых или ливневых потоков - связи нет, навигатор вообще не показывает, где я. Слева - метров 200-300 от трассы - какой то ужас - нагромождение ржавых бочек и каких-то халуп - будто бомжи живут, но возле халуп 3 очень крутых и очень новых внедорожников... Просто нет денег покупать хату за 4 миллиона долларов... Подсказали правильную дорогу. Думаю, очень бы смеялись, расскажи я им про необходимость толщины стен в 700 мм...
Дом в селе Sausalito на север от Сан Франциско. Продан летом 2022 года за 4 700 000 долларов. Продавался 6 месяцев. Доски и фанера. Сам стоял напротив в октябре 2022 - с интересом рассматривал. На первом этаже 2 гаража (а как же меньше???) - так вот ворота того, что слева - открываются - там жена владельца рисует картины и выставляет на улицу - вдруг кто купит... Надо же как-то зарабатывать...
А вот еще интереснее: я заходил на эту реконструкцию очень старого дома в том же селе прямо на берегу залива - совсем на начальный стадии - когда только почти разгромили простенки того, что было - реально из дерьма и палок построили 1909 (!!!) году - летом 2020 года. 154 Main St, Sausalito, CA 94965, США В октябре 2022 был закончен реконструкцией - я из интереса прошелся опять мимо и обогнул вокруг - в жизни не догадаетесь, что он из фанеры - куда там! Камень! Натуральный! Белоснежный дворец - еще чуток и можно подумать, что царский дворец от архитектора Николая Краснова в Ливадии.
akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет. У меня была мысль купить небольшой участок 2-3 сотки и построить сруб, в бюджете до 25куе. Под ключ делали за 6 месяцев.
В итоге я посчитал его пожароопасным и отказался. Отапливать его только твердым топливом.
rjkz написав:Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом.
Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів. https://www.svoboda.org/a/28493209.html
В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий 3 тысячи долларов непосредственно и еще 4 тысячи в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12 процентов всех семейных расходов.
rjkz написав:Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.
Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло.
Основна проблема США - що є великий натовп не дуже освіченого народу, без коледжа для яких вигадана картинка "американської мрії": великий "красивий" будинок, купівля "нової" великої машини раз в 5 років, все в кредит, "медична страховка" та все інше. При цьому у цього піпла не виникає запитання, що будинок із гімна, що тачка нічим принципово не відрізняється від тачки десь 70-80-х років і чого медичні послуги в сусідніх країнах коштують в рази дешевше. Народ, який окрім зовнішньої "краси" розуміє економічну складову та цінність освіти вкладає в небезкоштовну освіту дітей. Власне ці люди і тримають бізнеси, які заробляють на "американській мрії": всякі страхові, платну медицину, лізинг автомобілів, банківську систему і т.п. Все це тримається на єдиній складовій - дешевому бензині, щоб навіть низькокваліфікований народ їздив на великих тачках на роботу або в супермаркет. При цьому власне майже всі податки витрачаються на 2 речі: утримання автомобільних доріг та шкільну освіту. При дорогих нафтопродуктах все це піде за російським військовим кораблем і зведеться до аналогу міст з "хрущовок" (5-9 поверхів, але звісно площею 100 кв.м. і більше) із трамвайчиком по вулиці та багатоповерховими парковками з електромобілів, але електромобіль буде 1 на сім'ю і теж в кредит, але років на 20 ))))