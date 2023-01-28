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#<1 ... 377378379380 Додано: Суб 28 січ, 2023 12:51 Однозначно да.

Как-то ехал из Лас Вегас в Гранд каньон и на одном перекрестке протупил - повернул вдруг направо - еду и еду - жуткая прерия, дорога пересекается остатками селевых или ливневых потоков - связи нет, навигатор вообще не показывает, где я.

Слева - метров 200-300 от трассы - какой то ужас - нагромождение ржавых бочек и каких-то халуп - будто бомжи живут, но возле халуп 3 очень крутых и очень новых внедорожников...

Просто нет денег покупать хату за 4 миллиона долларов...

Подсказали правильную дорогу.

Думаю, очень бы смеялись, расскажи я им про необходимость толщины стен в 700 мм... akurt

Повідомлень: 7317 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2920 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 13:08

Продан летом 2022 года за 4 700 000 долларов.

Продавался 6 месяцев.

Доски и фанера.

Сам стоял напротив в октябре 2022 - с интересом рассматривал.

На первом этаже 2 гаража (а как же меньше???) - так вот ворота того, что слева - открываются - там жена владельца рисует картины и выставляет на улицу - вдруг кто купит... Надо же как-то зарабатывать...





А вот еще интереснее: я заходил на эту реконструкцию очень старого дома в том же селе прямо на берегу залива - совсем на начальный стадии - когда только почти разгромили простенки того, что было - реально из дерьма и палок построили 1909 (!!!) году - летом 2020 года.

154 Main St, Sausalito, CA 94965, США



В октябре 2022 был закончен реконструкцией - я из интереса прошелся опять мимо и обогнул вокруг - в жизни не догадаетесь, что он из фанеры - куда там! Камень! Натуральный!

Белоснежный дворец - еще чуток и можно подумать, что царский дворец от архитектора Николая Краснова в Ливадии. Дом в селе Sausalito на север от Сан Франциско.Продан летом 2022 года за 4 700 000 долларов.Продавался 6 месяцев.Сам стоял напротив в октябре 2022 - с интересом рассматривал.На первом этаже 2 гаража (а как же меньше???) - так вот ворота того, что слева - открываются - там жена владельца рисует картины и выставляет на улицу - вдруг кто купит... Надо же как-то зарабатывать...А вот еще интереснее: я заходил на эту реконструкцию очень старого дома в том же селе прямо на берегу залива - совсем на начальный стадии - когда только почти разгромили простенки того, что было - реально из дерьма и палок построили 1909 (!!!) году - летом 2020 года.154 Main St, Sausalito, CA 94965, СШАВ октябре 2022 был закончен реконструкцией - я из интереса прошелся опять мимо и обогнул вокруг - в жизни не догадаетесь, что он из фанеры - куда там! Камень! Натуральный!Белоснежный дворец - еще чуток и можно подумать, что царский дворец от архитектора Николая Краснова в Ливадии. akurt

Повідомлень: 7317 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2920 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 13:32 akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет. У меня была мысль купить небольшой участок 2-3 сотки и построить сруб, в бюджете до 25куе. Под ключ делали за 6 месяцев.



В итоге я посчитал его пожароопасным и отказался. Отапливать его только твердым топливом. vitaliian

Повідомлень: 16556 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2976 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом. Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом.

Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів.

https://www.svoboda.org/a/28493209.html

В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий 3 тысячи долларов непосредственно и еще 4 тысячи в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12 процентов всех семейных расходов.

rjkz написав: Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс. Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.

Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло. Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів.Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло. Denik Повідомлень: 1841 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 14:12 Re: Еміграція, заробітчанство Основна проблема США - що є великий натовп не дуже освіченого народу, без коледжа для яких вигадана картинка "американської мрії": великий "красивий" будинок, купівля "нової" великої машини раз в 5 років, все в кредит, "медична страховка" та все інше.

При цьому у цього піпла не виникає запитання, що будинок із гімна, що тачка нічим принципово не відрізняється від тачки десь 70-80-х років і чого медичні послуги в сусідніх країнах коштують в рази дешевше.

Народ, який окрім зовнішньої "краси" розуміє економічну складову та цінність освіти вкладає в небезкоштовну освіту дітей. Власне ці люди і тримають бізнеси, які заробляють на "американській мрії": всякі страхові, платну медицину, лізинг автомобілів, банківську систему і т.п.

Все це тримається на єдиній складовій - дешевому бензині, щоб навіть низькокваліфікований народ їздив на великих тачках на роботу або в супермаркет.

При цьому власне майже всі податки витрачаються на 2 речі: утримання автомобільних доріг та шкільну освіту.

При дорогих нафтопродуктах все це піде за російським військовим кораблем і зведеться до аналогу міст з "хрущовок" (5-9 поверхів, але звісно площею 100 кв.м. і більше) із трамвайчиком по вулиці та багатоповерховими парковками з електромобілів, але електромобіль буде 1 на сім'ю і теж в кредит, але років на 20 )))) Denik Повідомлень: 1841 З нами з: 23.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 377378379380 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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