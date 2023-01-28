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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 378379380381> Додано: Суб 28 січ, 2023 13:08

Продан летом 2022 года за 4 700 000 долларов.

Продавался 6 месяцев.

Доски и фанера.

Сам стоял напротив в октябре 2022 - с интересом рассматривал.

На первом этаже 2 гаража (а как же меньше???) - так вот ворота того, что слева - открываются - там жена владельца рисует картины и выставляет на улицу - вдруг кто купит... Надо же как-то зарабатывать...





А вот еще интереснее: я заходил на эту реконструкцию очень старого дома в том же селе прямо на берегу залива - совсем на начальный стадии - когда только почти разгромили простенки того, что было - реально из дерьма и палок построили 1909 (!!!) году - летом 2020 года.

154 Main St, Sausalito, CA 94965, США



В октябре 2022 был закончен реконструкцией - я из интереса прошелся опять мимо и обогнул вокруг - в жизни не догадаетесь, что он из фанеры - куда там! Камень! Натуральный!

Белоснежный дворец - еще чуток и можно подумать, что царский дворец от архитектора Николая Краснова в Ливадии. Дом в селе Sausalito на север от Сан Франциско.Продан летом 2022 года за 4 700 000 долларов.Продавался 6 месяцев.Сам стоял напротив в октябре 2022 - с интересом рассматривал.На первом этаже 2 гаража (а как же меньше???) - так вот ворота того, что слева - открываются - там жена владельца рисует картины и выставляет на улицу - вдруг кто купит... Надо же как-то зарабатывать...А вот еще интереснее: я заходил на эту реконструкцию очень старого дома в том же селе прямо на берегу залива - совсем на начальный стадии - когда только почти разгромили простенки того, что было - реально из дерьма и палок построили 1909 (!!!) году - летом 2020 года.154 Main St, Sausalito, CA 94965, СШАВ октябре 2022 был закончен реконструкцией - я из интереса прошелся опять мимо и обогнул вокруг - в жизни не догадаетесь, что он из фанеры - куда там! Камень! Натуральный!Белоснежный дворец - еще чуток и можно подумать, что царский дворец от архитектора Николая Краснова в Ливадии. akurt

Повідомлень: 7317 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2923 раз. Подякували: 980 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 13:32 akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет. У меня была мысль купить небольшой участок 2-3 сотки и построить сруб, в бюджете до 25куе. Под ключ делали за 6 месяцев.



В итоге я посчитал его пожароопасным и отказался. Отапливать его только твердым топливом. vitaliian

Повідомлень: 16558 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2094 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом. Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом.

Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів.

https://www.svoboda.org/a/28493209.html

В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий 3 тысячи долларов непосредственно и еще 4 тысячи в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12 процентов всех семейных расходов.

rjkz написав: Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс. Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.

Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло. Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів.Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло. Denik Повідомлень: 1840 З нами з: 23.02.09 Подякував: 546 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 16:02 Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки? коли вже ти дочекаєшся краху америки? BIGor

Повідомлень: 7245 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1535 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 16:15 beee написав: Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.

Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок



И когда они это придумали?

Когда в сссре из них коровники строили?

Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.

Садись, двойка. И когда они это придумали?Когда в сссре из них коровники строили?Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.Садись, двойка. rjkz

Повідомлень: 14171 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4468 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 16:21 BIGor написав: beee написав: Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным. Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.

Давайте візьмем два реальних приклади будинків з США з гівна і палок з всіма відомого серіалу

https://lifestyle.24tv.ua/ru/beverli_hi ... a_n1189388

Белоснежная вилла в испанском стиле общей площадью 1500 квадратных метров была построена в 1928 году.

та

https://www.stylenews.ru/lifestyle/dom- ... -prodazhu/

собняк расположен в местечке Хермоза-Бич. Дом площадью 267 квадратных метров был построен в 1915 году.

Говно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях? Давайте візьмем два реальних приклади будинків з США з гівна і палок з всіма відомого серіалутаГовно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях?



Меня периодически посещает мысль, что может американцы потому и богатые, что не строят дома с высокой долей стоимости материалов, а с высокой стоимостью работ, что дает возможность много зарабатывать и много тратить.

И так далее. Мультипликатор.

Они не зарывают деньги в бетон.

И, кстати, эти дома "изовнаипалок" как легко и быстро строятся, так быстро и легко сносятся и на их месте строят уже новое. Меня периодически посещает мысль, что может американцы потому и богатые, что не строят дома с высокой долей стоимости материалов, а с высокой стоимостью работ, что дает возможность много зарабатывать и много тратить.И так далее. Мультипликатор.Они не зарывают деньги в бетон.И, кстати, эти дома "изовнаипалок" как легко и быстро строятся, так быстро и легко сносятся и на их месте строят уже новое. rjkz

Повідомлень: 14171 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4468 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 16:28 rjkz написав: beee написав: Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.

Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок

Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал. Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.

Астанавитесь. Астанавитесь. airmax78 Повідомлень: 41755 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5133 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 16:29 fox767676 написав: rjkz написав: 1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?

1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?



В 60-х даже в рамках одного кирп. дома применялась "поясная" толщина - нижние єтажи 70, средние 51, верхние 38 см. Горячая вода идет сверху, поєтомуЮ несмотря на толщину, верхние этажи часто теплее чем нижние. Ну 51 конечно чаще всего, а 70 это точно не станждарт для юга. В 60-х даже в рамках одного кирп. дома применялась "поясная" толщина - нижние єтажи 70, средние 51, верхние 38 см. Горячая вода идет сверху, поєтомуЮ несмотря на толщину, верхние этажи часто теплее чем нижние. Ну 51 конечно чаще всего, а 70 это точно не станждарт для юга.



Это разве что для монументальных строений, типа таких как на Крещатике остались, а также для сталинок, которые начали строить еще до войны, а заканчивали после.

И там не 700 все таки, а 770 плюс штукатурка.

Еще дореволюционные дома, даже малоэтажные, строили с избыточной прочностью.

Возможно из-за отсутствия норм и методов расчета в то время. У меня кваритира в дореволюционном доме, наружные 800+, внутренние 1600+. Кирпич не советской модульности, 19,5 см с клеймом. Возможно, использовалась неметрическая система. Это разве что для монументальных строений, типа таких как на Крещатике остались, а также для сталинок, которые начали строить еще до войны, а заканчивали после.И там не 700 все таки, а 770 плюс штукатурка.Еще дореволюционные дома, даже малоэтажные, строили с избыточной прочностью.Возможно из-за отсутствия норм и методов расчета в то время. У меня кваритира в дореволюционном доме, наружные 800+, внутренние 1600+. Кирпич не советской модульности, 19,5 см с клеймом. Возможно, использовалась неметрическая система. rjkz

Повідомлень: 14171 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4468 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 17:00 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: beee написав: Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.

Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок



И когда они это придумали?

Когда в сссре из них коровники строили?

Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.

Садись, двойка. И когда они это придумали?Когда в сссре из них коровники строили?Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.Садись, двойка.



Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?



Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?

Где в союзе построены дома из автоклавного бетона? Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?Где в союзе построены дома из автоклавного бетона? beee Повідомлень: 158 З нами з: 17.12.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 січ, 2023 17:08 Re: Еміграція, заробітчанство Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.



Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий, звукоизоляция, отопление. Да много чего. Ветка не об этом.

Просто таковы привычки, исторический опыт.



например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.

Душевые лейки из стены



Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть. Востаннє редагувалось beee в Суб 28 січ, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз. beee Повідомлень: 158 З нами з: 17.12.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 378379380381> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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