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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 378379380381>
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:08

Дом в селе Sausalito на север от Сан Франциско.
Продан летом 2022 года за 4 700 000 долларов.
Продавался 6 месяцев.
Доски и фанера.
Сам стоял напротив в октябре 2022 - с интересом рассматривал.
На первом этаже 2 гаража (а как же меньше???) - так вот ворота того, что слева - открываются - там жена владельца рисует картины и выставляет на улицу - вдруг кто купит... Надо же как-то зарабатывать...
Зображення

А вот еще интереснее: я заходил на эту реконструкцию очень старого дома в том же селе прямо на берегу залива - совсем на начальный стадии - когда только почти разгромили простенки того, что было - реально из дерьма и палок построили 1909 (!!!) году - летом 2020 года.
154 Main St, Sausalito, CA 94965, США
Зображення
В октябре 2022 был закончен реконструкцией - я из интереса прошелся опять мимо и обогнул вокруг - в жизни не догадаетесь, что он из фанеры - куда там! Камень! Натуральный!
Белоснежный дворец - еще чуток и можно подумать, что царский дворец от архитектора Николая Краснова в Ливадии.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:32

akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет. У меня была мысль купить небольшой участок 2-3 сотки и построить сруб, в бюджете до 25куе. Под ключ делали за 6 месяцев.

В итоге я посчитал его пожароопасным и отказался. Отапливать его только твердым топливом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом.

Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів.
https://www.svoboda.org/a/28493209.html
В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий 3 тысячи долларов непосредственно и еще 4 тысячи в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12 процентов всех семейных расходов.

  rjkz написав:Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.

Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:02

Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:15

  beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.
Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок


И когда они это придумали?
Когда в сссре из них коровники строили?
Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.
Садись, двойка.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:21

  BIGor написав:
  beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.

Давайте візьмем два реальних приклади будинків з США з гівна і палок з всіма відомого серіалу
https://lifestyle.24tv.ua/ru/beverli_hi ... a_n1189388
Белоснежная вилла в испанском стиле общей площадью 1500 квадратных метров была построена в 1928 году.

та
https://www.stylenews.ru/lifestyle/dom- ... -prodazhu/
собняк расположен в местечке Хермоза-Бич. Дом площадью 267 квадратных метров был построен в 1915 году.

Говно і палки - а стоять по 100 і більше років. Що не так? Поясніть незнаючому в будівельних конструкціях?


Меня периодически посещает мысль, что может американцы потому и богатые, что не строят дома с высокой долей стоимости материалов, а с высокой стоимостью работ, что дает возможность много зарабатывать и много тратить.
И так далее. Мультипликатор.
Они не зарывают деньги в бетон.
И, кстати, эти дома "изовнаипалок" как легко и быстро строятся, так быстро и легко сносятся и на их месте строят уже новое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:28

  rjkz написав:
  beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.
Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок

Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.

Астанавитесь.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:29

  fox767676 написав:
  rjkz написав:1. Стандартная толщина наружных кирпичных стен для нашего климатического пояса - 510 мм, то есть, 2 кирпича и слой раствора. Панель тоньше, если мне не изменяет память -380 мм. Какие 70 см? Или это твои эротические фантазии?


В 60-х даже в рамках одного кирп. дома применялась "поясная" толщина - нижние єтажи 70, средние 51, верхние 38 см. Горячая вода идет сверху, поєтомуЮ несмотря на толщину, верхние этажи часто теплее чем нижние. Ну 51 конечно чаще всего, а 70 это точно не станждарт для юга.


Это разве что для монументальных строений, типа таких как на Крещатике остались, а также для сталинок, которые начали строить еще до войны, а заканчивали после.
И там не 700 все таки, а 770 плюс штукатурка.
Еще дореволюционные дома, даже малоэтажные, строили с избыточной прочностью.
Возможно из-за отсутствия норм и методов расчета в то время. У меня кваритира в дореволюционном доме, наружные 800+, внутренние 1600+. Кирпич не советской модульности, 19,5 см с клеймом. Возможно, использовалась неметрическая система.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:00

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.
Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок


И когда они это придумали?
Когда в сссре из них коровники строили?
Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.
Садись, двойка.


Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?

Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?
Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.

Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий, звукоизоляция, отопление. Да много чего. Ветка не об этом.
Просто таковы привычки, исторический опыт.

например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.
Душевые лейки из стены

Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Востаннє редагувалось beee в Суб 28 січ, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
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