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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:14

Re: Еміграція, заробітчанство

beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.

Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий. Да много чего. Ветка не об этом.
Просто таковы привычки, исторический опыт.

например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.

Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Якщо не секрет, що забув в бориспільському районі чувак з Сіетла?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Faceless написав:
beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.

Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий. Да много чего. Ветка не об этом.
Просто таковы привычки, исторический опыт.

например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.

Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Якщо не секрет, що забув в бориспільському районі чувак з Сіетла?
до войны он планировал IT инкубатор какой-то. офис с проживанием
Востаннє редагувалось beee в Суб 28 січ, 2023 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки?

Америка нікуди не дінеться. За кораблем піде образ життя, збудований на дешевій нафті - з "новими" машинками кожні 5 років, поїздками в "булочну" та на роботу за 30-50 км на машині, будиночками по 200-300 кв.м., що треба опалювати, польотами на відпустку в теплі країни та взагалі користуванням авіатранспортом замість маршруток.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:57

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.
Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок


И когда они это придумали?
Когда в сссре из них коровники строили?
Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.
Садись, двойка.


Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?

Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?
Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?

rjkz на следующей лабе создал нежелтеющий клей для паркета. А дипломная у него была: сотворение мира.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:59

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:
  beee написав:
rjkz написав:[quote="5535028:beee"]Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.
Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок


И когда они это придумали?
Когда в сссре из них коровники строили?
Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.
Садись, двойка.


Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?

Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?
Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?

rjkz на следующей лабе создал нежелтеющий клей для паркета. А дипломная у него была: сотворение мира.[/quote]Світу, який не жовтіє, і не відвалюється. За що я Миколу дуже поважаю, чесно, без приколів
Faceless
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