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beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.
Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий. Да много чего. Ветка не об этом. Просто таковы привычки, исторический опыт.
например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Якщо не секрет, що забув в бориспільському районі чувак з Сіетла?
beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.
Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий. Да много чего. Ветка не об этом. Просто таковы привычки, исторический опыт.
например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Якщо не секрет, що забув в бориспільському районі чувак з Сіетла?
до войны он планировал IT инкубатор какой-то. офис с проживанием
Востаннє редагувалось beee в Суб 28 січ, 2023 17:19, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки?
Америка нікуди не дінеться. За кораблем піде образ життя, збудований на дешевій нафті - з "новими" машинками кожні 5 років, поїздками в "булочну" та на роботу за 30-50 км на машині, будиночками по 200-300 кв.м., що треба опалювати, польотами на відпустку в теплі країни та взагалі користуванням авіатранспортом замість маршруток.
beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным. Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок
И когда они это придумали? Когда в сссре из них коровники строили? Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал. Садись, двойка.
Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?
Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер? Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?
rjkz на следующей лабе создал нежелтеющий клей для паркета. А дипломная у него была: сотворение мира.
rjkz написав:[quote="5535028:beee"]Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным. Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок
И когда они это придумали? Когда в сссре из них коровники строили? Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал. Садись, двойка.
Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?
Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер? Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?
rjkz на следующей лабе создал нежелтеющий клей для паркета. А дипломная у него была: сотворение мира.[/quote]Світу, який не жовтіє, і не відвалюється. За що я Миколу дуже поважаю, чесно, без приколів
vitaliian написав:akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет.
Боюсь показаться полным профаном в фанере, но: - я обратил внимание, рассматривая в очень многих местах США, на то, что фанера по тону ТЕМНЕЕ той, к которой мы привыкли. И поверхность более гладкая. Последний раз я сам покупал фанеру в 2016 году, когда организовываал укладку дубового паркета в своей квартире во Львове (дубовый паркет сам лично брал в цехе в Стрыю). - я думаю, что она не из сосны (может, ошибаюсь). Сама главное: никаких ДВП и плит ОСБ. Натурпродукт. - еще важно может быть: во многих местах США - например, в национальных парках или просто на дорожках среди песчаных дюн, по которым можно пройти к Тихому океану - эдакие заборчики - стойки из бруса 50х50 или 70х70 и поперечные перила/ограждения. Так вот: и стойки, и перила все имеют насечку, как будто кто то работал стамеской (я думаю, не стамеской а пропускали через станок) - но все деревянные изделия именно имеют очень частые насечки длиной в 12 мм (1/2 дюйма). Я на это смотрел и думал: либо убирают внутренние напряжения в дереве, либо для того, чтобы какой-то химический материал лучше проник в поры дерева. Ответа я не знаю, но все это выглядит так, что НЕ пропитанное чем-то, и НЕ окрашенное никак и ничем. Напомню: все это либо в городках/поселках на берегу Тихого океана, либо в заливах.
Тут товарищи всё пытаются перенести СНИПы и нормы с Украины на США. Не переносите, это неверно. В 2018 голу неподалеку от Беркли (не скажу точный адрес - приватное) купил большой дом в кредит наш украинец за 750 000 долларов. Он с тех пор все занимается его улучшением и реконструкцией. Сказал, что снял выше фундамента обшивку с непонятного материала - то ли планки, то ли рубероид даже - я не могу точно сказать - сам не щупал руками - и обнаружил - о, ужас! поврежденные места в деревянных балках и стенах дома из ДЕРЕВА. Очень по этому поводу сокрушался. Я его успокаивал: дом постройки то-ли 1907, то-ли 1913 года... Я повторю: то-ли 1907, то-ли 1913 года... Я не шучу и не ошибся.
Denik написав:Вся економіка світу пішла за російським військовим кораблем. Ціна тендеру пшениці в Іраку досягла 445$/т. (роки 3 тому була по 180 FOB) https://www.apk-inform.com/uk/news/1531823 У Філіпінах цибуля при рекордному врожаї коштує 12$ за кг, Кока-кола зупиняє виробництво від нестачі цукру, при цьому імпорт 124 млрд. доларів, експорт - 74. https://trendeconomy.ru/data/h2/Philippines/TOTAL https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe. В світовій економіці ідеальний шторм, де спочатку короновірусну кризу спробували згасити надмірною ліквідністю, потім удар по ринкам сировини через україно-російську війну. Все лише починається. Якщо війна закінчиться в 2024, то треш на сировинних ринках триватиме до 2025-2026...
Сьогодні Кока-кола була в магазині, розслабся і випий 100 гр.