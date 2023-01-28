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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:14

Re: Еміграція, заробітчанство

beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.

Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий. Да много чего. Ветка не об этом.
Просто таковы привычки, исторический опыт.

например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.

Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Якщо не секрет, що забув в бориспільському районі чувак з Сіетла?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Faceless написав:
beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.

Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий. Да много чего. Ветка не об этом.
Просто таковы привычки, исторический опыт.

например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.

Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Якщо не секрет, що забув в бориспільському районі чувак з Сіетла?
до войны он планировал IT инкубатор какой-то. офис с проживанием
Востаннє редагувалось beee в Суб 28 січ, 2023 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки?

Америка нікуди не дінеться. За кораблем піде образ життя, збудований на дешевій нафті - з "новими" машинками кожні 5 років, поїздками в "булочну" та на роботу за 30-50 км на машині, будиночками по 200-300 кв.м., що треба опалювати, польотами на відпустку в теплі країни та взагалі користуванням авіатранспортом замість маршруток.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:57

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.
Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок


И когда они это придумали?
Когда в сссре из них коровники строили?
Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.
Садись, двойка.


Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?

Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?
Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?

rjkz на следующей лабе создал нежелтеющий клей для паркета. А дипломная у него была: сотворение мира.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:59

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:
  beee написав:
rjkz написав:[quote="5535028:beee"]Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.
Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок


И когда они это придумали?
Когда в сссре из них коровники строили?
Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.
Садись, двойка.


Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?

Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?
Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?

rjkz на следующей лабе создал нежелтеющий клей для паркета. А дипломная у него была: сотворение мира.[/quote]Світу, який не жовтіє, і не відвалюється. За що я Миколу дуже поважаю, чесно, без приколів
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:54

  vitaliian написав:akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет.

Боюсь показаться полным профаном в фанере, но:
- я обратил внимание, рассматривая в очень многих местах США, на то, что фанера по тону ТЕМНЕЕ той, к которой мы привыкли. И поверхность более гладкая. Последний раз я сам покупал фанеру в 2016 году, когда организовываал укладку дубового паркета в своей квартире во Львове (дубовый паркет сам лично брал в цехе в Стрыю).
- я думаю, что она не из сосны (может, ошибаюсь). Сама главное: никаких ДВП и плит ОСБ. Натурпродукт.
- еще важно может быть: во многих местах США - например, в национальных парках или просто на дорожках среди песчаных дюн, по которым можно пройти к Тихому океану - эдакие заборчики - стойки из бруса 50х50 или 70х70 и поперечные перила/ограждения. Так вот: и стойки, и перила все имеют насечку, как будто кто то работал стамеской (я думаю, не стамеской а пропускали через станок) - но все деревянные изделия именно имеют очень частые насечки длиной в 12 мм (1/2 дюйма). Я на это смотрел и думал: либо убирают внутренние напряжения в дереве, либо для того, чтобы какой-то химический материал лучше проник в поры дерева. Ответа я не знаю, но все это выглядит так, что НЕ пропитанное чем-то, и НЕ окрашенное никак и ничем.
Напомню: все это либо в городках/поселках на берегу Тихого океана, либо в заливах.

Тут товарищи всё пытаются перенести СНИПы и нормы с Украины на США.
Не переносите, это неверно.
В 2018 голу неподалеку от Беркли (не скажу точный адрес - приватное) купил большой дом в кредит наш украинец за 750 000 долларов.
Он с тех пор все занимается его улучшением и реконструкцией.
Сказал, что снял выше фундамента обшивку с непонятного материала - то ли планки, то ли рубероид даже - я не могу точно сказать - сам не щупал руками - и обнаружил - о, ужас! поврежденные места в деревянных балках и стенах дома из ДЕРЕВА.
Очень по этому поводу сокрушался.
Я его успокаивал: дом постройки то-ли 1907, то-ли 1913 года...
Я повторю: то-ли 1907, то-ли 1913 года... Я не шучу и не ошибся.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Вся економіка світу пішла за російським військовим кораблем.
Ціна тендеру пшениці в Іраку досягла 445$/т. (роки 3 тому була по 180 FOB)
https://www.apk-inform.com/uk/news/1531823
У Філіпінах цибуля при рекордному врожаї коштує 12$ за кг, Кока-кола зупиняє виробництво від нестачі цукру, при цьому імпорт 124 млрд. доларів, експорт - 74.
https://trendeconomy.ru/data/h2/Philippines/TOTAL
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe.
В світовій економіці ідеальний шторм, де спочатку короновірусну кризу спробували згасити надмірною ліквідністю, потім удар по ринкам сировини через україно-російську війну.
Все лише починається.
Якщо війна закінчиться в 2024, то треш на сировинних ринках триватиме до 2025-2026...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 20:10

  Denik написав:Вся економіка світу пішла за російським військовим кораблем.
Ціна тендеру пшениці в Іраку досягла 445$/т. (роки 3 тому була по 180 FOB)
https://www.apk-inform.com/uk/news/1531823
У Філіпінах цибуля при рекордному врожаї коштує 12$ за кг, Кока-кола зупиняє виробництво від нестачі цукру, при цьому імпорт 124 млрд. доларів, експорт - 74.
https://trendeconomy.ru/data/h2/Philippines/TOTAL
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe.
В світовій економіці ідеальний шторм, де спочатку короновірусну кризу спробували згасити надмірною ліквідністю, потім удар по ринкам сировини через україно-російську війну.
Все лише починається.
Якщо війна закінчиться в 2024, то треш на сировинних ринках триватиме до 2025-2026...

Сьогодні Кока-кола була в магазині, розслабся і випий 100 гр.
BIGor
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