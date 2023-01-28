Додано: Суб 28 січ, 2023 19:54

vitaliian написав: akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет. афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это

Боюсь показаться полным профаном в фанере, но:- я обратил внимание, рассматривая в очень многих местах США, на то, что фанера по тону ТЕМНЕЕ той, к которой мы привыкли. И поверхность более гладкая. Последний раз я сам покупал фанеру в 2016 году, когда организовываал укладку дубового паркета в своей квартире во Львове (дубовый паркет сам лично брал в цехе в Стрыю).- я думаю, что она не из сосны (может, ошибаюсь). Сама главное: никаких ДВП и плит ОСБ. Натурпродукт.- еще важно может быть: во многих местах США - например, в национальных парках или просто на дорожках среди песчаных дюн, по которым можно пройти к Тихому океану - эдакие заборчики - стойки из бруса 50х50 или 70х70 и поперечные перила/ограждения. Так вот: и стойки, и перила все имеют насечку, как будто кто то работал стамеской (я думаю, не стамеской а пропускали через станок) - но все деревянные изделия именно имеют очень частые насечки длиной в 12 мм (1/2 дюйма). Я на это смотрел и думал: либо убирают внутренние напряжения в дереве, либо для того, чтобы какой-то химический материал лучше проник в поры дерева. Ответа я не знаю, но все это выглядит так, что НЕ пропитанное чем-то, и НЕ окрашенное никак и ничем.Напомню: все это либо в городках/поселках на берегу Тихого океана, либо в заливах.Тут товарищи всё пытаются перенести СНИПы и нормы с Украины на США.Не переносите, это неверно.В 2018 голу неподалеку от Беркли (не скажу точный адрес - приватное) купил большой дом в кредит наш украинец за 750 000 долларов.Он с тех пор все занимается его улучшением и реконструкцией.Сказал, что снял выше фундамента обшивку с непонятного материала - то ли планки, то ли рубероид даже - я не могу точно сказать - сам не щупал руками - и обнаружил -поврежденные места в деревянных балках и стенах дома из ДЕРЕВА.Очень по этому поводу сокрушался.Я его успокаивал: дом постройки то-ли 1907, то-ли 1913 года...Я повторю:Я не шучу и не ошибся.