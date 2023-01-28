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beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.
Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий. Да много чего. Ветка не об этом. Просто таковы привычки, исторический опыт.
например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Якщо не секрет, що забув в бориспільському районі чувак з Сіетла?
beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.
Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий. Да много чего. Ветка не об этом. Просто таковы привычки, исторический опыт.
например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Якщо не секрет, що забув в бориспільському районі чувак з Сіетла?
до войны он планировал IT инкубатор какой-то. офис с проживанием
Востаннє редагувалось beee в Суб 28 січ, 2023 17:19, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки?
Америка нікуди не дінеться. За кораблем піде образ життя, збудований на дешевій нафті - з "новими" машинками кожні 5 років, поїздками в "булочну" та на роботу за 30-50 км на машині, будиночками по 200-300 кв.м., що треба опалювати, польотами на відпустку в теплі країни та взагалі користуванням авіатранспортом замість маршруток.
beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным. Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок
И когда они это придумали? Когда в сссре из них коровники строили? Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал. Садись, двойка.
Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?
Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер? Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?
rjkz на следующей лабе создал нежелтеющий клей для паркета. А дипломная у него была: сотворение мира.
rjkz написав:[quote="5535028:beee"]Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным. Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок
И когда они это придумали? Когда в сссре из них коровники строили? Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал. Садись, двойка.
Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?
Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер? Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?
rjkz на следующей лабе создал нежелтеющий клей для паркета. А дипломная у него была: сотворение мира.[/quote]Світу, який не жовтіє, і не відвалюється. За що я Миколу дуже поважаю, чесно, без приколів
vitaliian написав:akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет.
Боюсь показаться полным профаном в фанере, но: - я обратил внимание, рассматривая в очень многих местах США, на то, что фанера по тону ТЕМНЕЕ той, к которой мы привыкли. И поверхность более гладкая. Последний раз я сам покупал фанеру в 2016 году, когда организовываал укладку дубового паркета в своей квартире во Львове (дубовый паркет сам лично брал в цехе в Стрыю). - я думаю, что она не из сосны (может, ошибаюсь). Сама главное: никаких ДВП и плит ОСБ. Натурпродукт. - еще важно может быть: во многих местах США - например, в национальных парках или просто на дорожках среди песчаных дюн, по которым можно пройти к Тихому океану - эдакие заборчики - стойки из бруса 50х50 или 70х70 и поперечные перила/ограждения. Так вот: и стойки, и перила все имеют насечку, как будто кто то работал стамеской (я думаю, не стамеской а пропускали через станок) - но все деревянные изделия именно имеют очень частые насечки длиной в 12 мм (1/2 дюйма). Я на это смотрел и думал: либо убирают внутренние напряжения в дереве, либо для того, чтобы какой-то химический материал лучше проник в поры дерева. Ответа я не знаю, но все это выглядит так, что НЕ пропитанное чем-то, и НЕ окрашенное никак и ничем. Напомню: все это либо в городках/поселках на берегу Тихого океана, либо в заливах.
Тут товарищи всё пытаются перенести СНИПы и нормы с Украины на США. Не переносите, это неверно. В 2018 голу неподалеку от Беркли (не скажу точный адрес - приватное) купил большой дом в кредит наш украинец за 750 000 долларов. Он с тех пор все занимается его улучшением и реконструкцией. Сказал, что снял выше фундамента обшивку с непонятного материала - то ли планки, то ли рубероид даже - я не могу точно сказать - сам не щупал руками - и обнаружил - о, ужас! поврежденные места в деревянных балках и стенах дома из ДЕРЕВА. Очень по этому поводу сокрушался. Я его успокаивал: дом постройки то-ли 1907, то-ли 1913 года... Я повторю: то-ли 1907, то-ли 1913 года... Я не шучу и не ошибся.
Denik написав:Вся економіка світу пішла за російським військовим кораблем. Ціна тендеру пшениці в Іраку досягла 445$/т. (роки 3 тому була по 180 FOB) https://www.apk-inform.com/uk/news/1531823 У Філіпінах цибуля при рекордному врожаї коштує 12$ за кг, Кока-кола зупиняє виробництво від нестачі цукру, при цьому імпорт 124 млрд. доларів, експорт - 74. https://trendeconomy.ru/data/h2/Philippines/TOTAL https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe. В світовій економіці ідеальний шторм, де спочатку короновірусну кризу спробували згасити надмірною ліквідністю, потім удар по ринкам сировини через україно-російську війну. Все лише починається. Якщо війна закінчиться в 2024, то треш на сировинних ринках триватиме до 2025-2026...
Сьогодні Кока-кола була в магазині, розслабся і випий 100 гр.
Bolt написав:Тут, як вираховуєтьсяśrednia krajowa pensja, І Чому вона більша ніж насправді заробляє середній поляк: https://poradnikpracownika.pl/-srednia- ... ja-wylicza Як Не полазиш по польскім сайтам, то народ а основному заробляє по 3 з копійка и кілозлотого на руки. 😎
Так, цифра трохи завищена. Але не думаю, що все так похмуро, як може здатися після перегляду інтернетів. Люди, які заробляють в 2-3-4-5 разів більше середньої, навряд чи будуть писати щось на кшталт " ви все брешете, я і мої колеги заробляємо по 20 тис., ця середня явно занижена, не знаю нікого, хто заробляє менше 10 тис.". Ну і у тих місцевостях, де переважна більшість заробляє мінімалку, метр у кавалірці не коштує 10-14 тис. ПС. Полазьте по сайтам інших країн - усюди буде те саме: вигуки незадоволеного пролетаріату, що середня це "100 працівників за мінімалку + 1 директор за мільйон".
vitaliian написав:akurt афигеть. Спасибо вам за умные и содержательные посты. Я так понимаю это специальная фанера? Если её не пропитать она сгниет через пару лет. У меня была мысль купить небольшой участок 2-3 сотки и построить сруб, в бюджете до 25куе. Под ключ делали за 6 месяцев.
В итоге я посчитал его пожароопасным и отказался. Отапливать его только твердым топливом.
На самом деле фанеры и продуктов схожих по свойствам с ней очень много и есть такая которая не гниет, есть такая которая не боится влаги, то есть, влагостойкая, есть водостойкая. Для разных целей используется фанера из разных пород древесины или комбинации оных. Так что не торопитесь вещать ярлыки.