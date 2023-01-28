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rjkz написав:Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом.
Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів. https://www.svoboda.org/a/28493209.html
В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий 3 тысячи долларов непосредственно и еще 4 тысячи в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12 процентов всех семейных расходов.
rjkz написав:Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.
Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло.
Да, да, мы все помним, что вы - эксперт по всему в мире. Еще и 70 см впридачу. О чем мне, сирому, с всего-то дипломом инженера-строителя ПГС можно с вами спорить? Стою в сторонке, курю бамбук.
beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным. Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок
И когда они это придумали? Когда в сссре из них коровники строили? Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал. Садись, двойка.
Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?
Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер? Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?
Ну, расскажите нам, а мы, обезьянки, послущаем. Глядишь, до людей эволюционируем. ЗЫ: Если честно, помню из чего делали, помню как делали. Ставили в печку или нет - не помню, все таки 30 лет прошло. В КИСИ много чего было, вай нот. Многие строительные организации обращались для проведения испытаний материалов. Смутно припоминаю, может это и ложная память (все таки столько лет назад это было...вы помните, подробности того, что вы делали 30 лет назад?), что мы делали смесь, засыпали в форму, а потом препод должен был ставить в печь, а уже на следующей лабе мы уже видели результат. Все таки в одну пару это все вписать проблематично. Не так ли? Насчет автоклавного бетона - не скажу, стандартная технология на заводах ЖБИ - ТВО. Это, кстати, то, чего не сделаешь на стройплощадке, когда льется монолит.
Да, кстати, интересно, на какую ветку-помойку это перенесут модераторы с ветки про эмиграцию?
beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.
Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий, звукоизоляция, отопление. Да много чего. Ветка не об этом. Просто таковы привычки, исторический опыт.
например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки. Душевые лейки из стены
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Да, это традиции строительства. Окна эти - просто уепище. Что по эксплуатационным свойствам, что по надежности. Эти окна подвешены на специальных пружинах - балансах, которые компенсируют их вес из-за чего их можно поднять и оставить в поднятом положении, но эти балансы за несколько лет могут лопнуть. Сами балансы крепятся к ... в союзе это называли когда-то сухарем, кажется, который ходит внутри направляющей рамы окна и за него цепляется подвижная часть окна (створка), туда ветром набивается пыль, песок из-за чего "сухарь" клинит, створку поднять/опустить становится очень тяжело (можно пальцы из суставов выдернуть) и если сильно дергать, то опять-же можно обвать баланс. Особенно весело, когда обрываются сразу 2 баланса н верхней части окна и оно падает вниз (не в смысле - на землю, а в нижнюю часть рамы, ломая все и вся). Я знаю, что некоторые "нащи" имеют хороший бизнес на заказе в Украине/Польше металопластиковых окон и установке тут. Но ставить их можно только в частных домах, насколько я знаю. В НЙ, почему-то???? запрещены водопровод и канализация в многоквартирных домах из полимерных материалов. КАААРОЧЕ, в строительстве тут - каменный век. Но шопаделать? Хотя монолитно-каркасные дома льют - прогресс неописуемый. Овноблока нет- хоть это хорошо.
BIGor написав:Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки?
Америка нікуди не дінеться. За кораблем піде образ життя, збудований на дешевій нафті - з "новими" машинками кожні 5 років, поїздками в "булочну" та на роботу за 30-50 км на машині, будиночками по 200-300 кв.м., що треба опалювати, польотами на відпустку в теплі країни та взагалі користуванням авіатранспортом замість маршруток.
Почему? Машины новые каждые 5 лет? ЧТо за бред? Лиз на 3 года. Каждые 3 года новая мащина. ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире.