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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 379380381382 Додано: Нед 29 січ, 2023 04:16 Denik написав: rjkz написав: Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом. Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом.

Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів.

https://www.svoboda.org/a/28493209.html

В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий 3 тысячи долларов непосредственно и еще 4 тысячи в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12 процентов всех семейных расходов.

rjkz написав: Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс. Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.

Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло. Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів.Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло.



Да, да, мы все помним, что вы - эксперт по всему в мире. Еще и 70 см впридачу.

О чем мне, сирому, с всего-то дипломом инженера-строителя ПГС можно с вами спорить?

Стою в сторонке, курю бамбук. Да, да, мы все помним, что вы - эксперт по всему в мире. Еще и 70 см впридачу.О чем мне, сирому, с всего-то дипломом инженера-строителя ПГС можно с вами спорить?Стою в сторонке, курю бамбук. rjkz

Повідомлень: 14177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4468 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 04:33 beee написав: rjkz написав: beee написав: Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.

Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок



И когда они это придумали?

Когда в сссре из них коровники строили?

Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.

Садись, двойка. И когда они это придумали?Когда в сссре из них коровники строили?Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.Садись, двойка.



Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?



Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?

Где в союзе построены дома из автоклавного бетона? Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?



Ну, расскажите нам, а мы, обезьянки, послущаем.

Глядишь, до людей эволюционируем.

ЗЫ: Если честно, помню из чего делали, помню как делали. Ставили в печку или нет - не помню, все таки 30 лет прошло. В КИСИ много чего было, вай нот.

Многие строительные организации обращались для проведения испытаний материалов.

Смутно припоминаю, может это и ложная память (все таки столько лет назад это было...вы помните, подробности того, что вы делали 30 лет назад?), что мы делали смесь, засыпали в форму, а потом препод должен был ставить в печь, а уже на следующей лабе мы уже видели результат. Все таки в одну пару это все вписать проблематично. Не так ли?

Насчет автоклавного бетона - не скажу, стандартная технология на заводах ЖБИ - ТВО. Это, кстати, то, чего не сделаешь на стройплощадке, когда льется монолит.



Да, кстати, интересно, на какую ветку-помойку это перенесут модераторы с ветки про эмиграцию? Ну, расскажите нам, а мы, обезьянки, послущаем.Глядишь, до людей эволюционируем.ЗЫ: Если честно, помню из чего делали, помню как делали. Ставили в печку или нет - не помню, все таки 30 лет прошло. В КИСИ много чего было, вай нот.Многие строительные организации обращались для проведения испытаний материалов.Смутно припоминаю, может это и ложная память (все таки столько лет назад это было...вы помните, подробности того, что вы делали 30 лет назад?), что мы делали смесь, засыпали в форму, а потом препод должен был ставить в печь, а уже на следующей лабе мы уже видели результат. Все таки в одну пару это все вписать проблематично. Не так ли?Насчет автоклавного бетона - не скажу, стандартная технология на заводах ЖБИ - ТВО. Это, кстати, то, чего не сделаешь на стройплощадке, когда льется монолит.Да, кстати, интересно, на какую ветку-помойку это перенесут модераторы с ветки про эмиграцию? rjkz

Повідомлень: 14177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4468 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 04:55 beee написав: Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.



Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий, звукоизоляция, отопление. Да много чего. Ветка не об этом.

Просто таковы привычки, исторический опыт.



например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.

Душевые лейки из стены



Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть. Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий, звукоизоляция, отопление. Да много чего. Ветка не об этом.Просто таковы привычки, исторический опыт.например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.Душевые лейки из стеныЭто нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.



Да, это традиции строительства.

Окна эти - просто уепище. Что по эксплуатационным свойствам, что по надежности.

Эти окна подвешены на специальных пружинах - балансах, которые компенсируют их вес из-за чего их можно поднять и оставить в поднятом положении, но эти балансы за несколько лет могут лопнуть. Сами балансы крепятся к ... в союзе это называли когда-то сухарем, кажется, который ходит внутри направляющей рамы окна и за него цепляется подвижная часть окна (створка), туда ветром набивается пыль, песок из-за чего "сухарь" клинит, створку поднять/опустить становится очень тяжело (можно пальцы из суставов выдернуть) и если сильно дергать, то опять-же можно обвать баланс. Особенно весело, когда обрываются сразу 2 баланса н верхней части окна и оно падает вниз (не в смысле - на землю, а в нижнюю часть рамы, ломая все и вся).

Я знаю, что некоторые "нащи" имеют хороший бизнес на заказе в Украине/Польше металопластиковых окон и установке тут. Но ставить их можно только в частных домах, насколько я знаю.

В НЙ, почему-то???? запрещены водопровод и канализация в многоквартирных домах из полимерных материалов.

КАААРОЧЕ, в строительстве тут - каменный век. Но шопаделать?

Хотя монолитно-каркасные дома льют - прогресс неописуемый.

Овноблока нет- хоть это хорошо. Да, это традиции строительства.Окна эти - просто уепище. Что по эксплуатационным свойствам, что по надежности.Эти окна подвешены на специальных пружинах - балансах, которые компенсируют их вес из-за чего их можно поднять и оставить в поднятом положении, но эти балансы за несколько лет могут лопнуть. Сами балансы крепятся к ... в союзе это называли когда-то сухарем, кажется, который ходит внутри направляющей рамы окна и за него цепляется подвижная часть окна (створка), туда ветром набивается пыль, песок из-за чего "сухарь" клинит, створку поднять/опустить становится очень тяжело (можно пальцы из суставов выдернуть) и если сильно дергать, то опять-же можно обвать баланс. Особенно весело, когда обрываются сразу 2 баланса н верхней части окна и оно падает вниз (не в смысле - на землю, а в нижнюю часть рамы, ломая все и вся).Я знаю, что некоторые "нащи" имеют хороший бизнес на заказе в Украине/Польше металопластиковых окон и установке тут. Но ставить их можно только в частных домах, насколько я знаю.В НЙ, почему-то???? запрещены водопровод и канализация в многоквартирных домах из полимерных материалов.КАААРОЧЕ, в строительстве тут - каменный век. Но шопаделать?Хотя монолитно-каркасные дома льют - прогресс неописуемый.Овноблока нет- хоть это хорошо. rjkz

Повідомлень: 14177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4468 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 04:59 Denik написав: BIGor написав: Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки? Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки?

Америка нікуди не дінеться. За кораблем піде образ життя, збудований на дешевій нафті - з "новими" машинками кожні 5 років, поїздками в "булочну" та на роботу за 30-50 км на машині, будиночками по 200-300 кв.м., що треба опалювати, польотами на відпустку в теплі країни та взагалі користуванням авіатранспортом замість маршруток. Америка нікуди не дінеться. За кораблем піде образ життя, збудований на дешевій нафті - з "новими" машинками кожні 5 років, поїздками в "булочну" та на роботу за 30-50 км на машині, будиночками по 200-300 кв.м., що треба опалювати, польотами на відпустку в теплі країни та взагалі користуванням авіатранспортом замість маршруток.



Почему?

Машины новые каждые 5 лет?

ЧТо за бред?

Лиз на 3 года.

Каждые 3 года новая мащина.

ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире. Почему?Машины новые каждые 5 лет?ЧТо за бред?Лиз на 3 года.Каждые 3 года новая мащина.ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире. rjkz

Повідомлень: 14177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4468 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 06:47 Denik написав: Вся економіка світу пішла за російським військовим кораблем.

Ціна тендеру пшениці в Іраку досягла 445$/т. (роки 3 тому була по 180 FOB)

https://www.apk-inform.com/uk/news/1531823

У Філіпінах цибуля при рекордному врожаї коштує 12$ за кг, Кока-кола зупиняє виробництво від нестачі цукру, при цьому імпорт 124 млрд. доларів, експорт - 74.

https://trendeconomy.ru/data/h2/Philippines/TOTAL

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe .

В світовій економіці ідеальний шторм, де спочатку короновірусну кризу спробували згасити надмірною ліквідністю, потім удар по ринкам сировини через україно-російську війну.

Все лише починається.

Якщо війна закінчиться в 2024, то треш на сировинних ринках триватиме до 2025-2026... Вся економіка світу пішла за російським військовим кораблем.Ціна тендеру пшениці в Іраку досягла 445$/т. (роки 3 тому була по 180 FOB)У Філіпінах цибуля при рекордному врожаї коштує 12$ за кг, Кока-кола зупиняє виробництво від нестачі цукру, при цьому імпорт 124 млрд. доларів, експорт - 74.



Вот с этим полностью согласен.

С поправкой.

Кризис должен был начаться в конце 2019-начале 2020.

А вместо него начался ковид и дальще уже по тексту.

То есть, ситуация еще хуже.

Пока не выпылесосят значительную часть ковидных денег, будет не весело.

И таки-да, все только начинается. Вот с этим полностью согласен.С поправкой.Кризис должен был начаться в конце 2019-начале 2020.А вместо него начался ковид и дальще уже по тексту.То есть, ситуация еще хуже.Пока не выпылесосят значительную часть ковидных денег, будет не весело.И таки-да, все только начинается. rjkz

Повідомлень: 14177 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4468 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 379380381382 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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