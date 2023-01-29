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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 04:16

  Denik написав:
  rjkz написав:Да, Вы правы, и обычный ураган может снести и тогда за снесенный "курятник" 1910 года постройки страховая выплатит компенсацию на которую можно построить бренд нью дом.

Да не страхова виплатить. А рядова американська родина скидається на те, щоб відшкодувати шкоду від Торнадо а також на утримання армії страхових компаній та агентів.
https://www.svoboda.org/a/28493209.html
В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий 3 тысячи долларов непосредственно и еще 4 тысячи в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12 процентов всех семейных расходов.

  rjkz написав:Не, я полностью двумя руками за традиционные для нас методы строительства - кирпич и бетон, но тут это получается очень дорого и...непринято, потом этот дом не продащь. Это если его еще не оценят во все деньги мира, чтобы потом всю жизнь платить с этой суммы праперти такс.

Золота середина - це якраз український ДСТУ: залізобетонний каркас та перекриття + пінобетонні стіни. Бо цегляні ци залізобетонні стіни - то вже бункер або дот, а не житло.


Да, да, мы все помним, что вы - эксперт по всему в мире. Еще и 70 см впридачу.
О чем мне, сирому, с всего-то дипломом инженера-строителя ПГС можно с вами спорить?
Стою в сторонке, курю бамбук.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 04:33

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Я противник всего совкового, конечно. Но и нормы строительства США в части конструкций каркасов из палок не поддаются логике, аналогично общественным прачечным.
Европейцы в этом плане придумали среднее, между анахроничным кирпичем и деревом - газоблок


И когда они это придумали?
Когда в сссре из них коровники строили?
Я газоблок в 92 году на лабе по стройматериалам делал.
Садись, двойка.


Будем меряться в шуршании истории? Кто его придумал и в каком году?

Вы на лабе пекли его в печке 12 атмосфер?
Где в союзе построены дома из автоклавного бетона?


Ну, расскажите нам, а мы, обезьянки, послущаем.
Глядишь, до людей эволюционируем.
ЗЫ: Если честно, помню из чего делали, помню как делали. Ставили в печку или нет - не помню, все таки 30 лет прошло. В КИСИ много чего было, вай нот.
Многие строительные организации обращались для проведения испытаний материалов.
Смутно припоминаю, может это и ложная память (все таки столько лет назад это было...вы помните, подробности того, что вы делали 30 лет назад?), что мы делали смесь, засыпали в форму, а потом препод должен был ставить в печь, а уже на следующей лабе мы уже видели результат. Все таки в одну пару это все вписать проблематично. Не так ли?
Насчет автоклавного бетона - не скажу, стандартная технология на заводах ЖБИ - ТВО. Это, кстати, то, чего не сделаешь на стройплощадке, когда льется монолит.

Да, кстати, интересно, на какую ветку-помойку это перенесут модераторы с ветки про эмиграцию? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 04:55

  beee написав:Фанера, утеплитель, дерево (правильное) ничуть не дешевле каменных материалов.

Заказчику из сиэтла, построили дом в борисп р-не. Он постоянно восхищается, что это небо и земля. Например прогибы перекрытий, звукоизоляция, отопление. Да много чего. Ветка не об этом.
Просто таковы привычки, исторический опыт.

например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.
Душевые лейки из стены

Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.


Да, это традиции строительства.
Окна эти - просто уепище. Что по эксплуатационным свойствам, что по надежности.
Эти окна подвешены на специальных пружинах - балансах, которые компенсируют их вес из-за чего их можно поднять и оставить в поднятом положении, но эти балансы за несколько лет могут лопнуть. Сами балансы крепятся к ... в союзе это называли когда-то сухарем, кажется, который ходит внутри направляющей рамы окна и за него цепляется подвижная часть окна (створка), туда ветром набивается пыль, песок из-за чего "сухарь" клинит, створку поднять/опустить становится очень тяжело (можно пальцы из суставов выдернуть) и если сильно дергать, то опять-же можно обвать баланс. Особенно весело, когда обрываются сразу 2 баланса н верхней части окна и оно падает вниз (не в смысле - на землю, а в нижнюю часть рамы, ломая все и вся).
Я знаю, что некоторые "нащи" имеют хороший бизнес на заказе в Украине/Польше металопластиковых окон и установке тут. Но ставить их можно только в частных домах, насколько я знаю.
В НЙ, почему-то???? запрещены водопровод и канализация в многоквартирных домах из полимерных материалов.
КАААРОЧЕ, в строительстве тут - каменный век. Но шопаделать?
Хотя монолитно-каркасные дома льют - прогресс неописуемый.
Овноблока нет- хоть это хорошо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 04:59

  Denik написав:
  BIGor написав:Denik коли вже ти дочекаєшся краху америки?

Америка нікуди не дінеться. За кораблем піде образ життя, збудований на дешевій нафті - з "новими" машинками кожні 5 років, поїздками в "булочну" та на роботу за 30-50 км на машині, будиночками по 200-300 кв.м., що треба опалювати, польотами на відпустку в теплі країни та взагалі користуванням авіатранспортом замість маршруток.


Почему?
Машины новые каждые 5 лет?
ЧТо за бред?
Лиз на 3 года.
Каждые 3 года новая мащина.
ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 06:47

  Denik написав:Вся економіка світу пішла за російським військовим кораблем.
Ціна тендеру пшениці в Іраку досягла 445$/т. (роки 3 тому була по 180 FOB)
https://www.apk-inform.com/uk/news/1531823
У Філіпінах цибуля при рекордному врожаї коштує 12$ за кг, Кока-кола зупиняє виробництво від нестачі цукру, при цьому імпорт 124 млрд. доларів, експорт - 74.
https://trendeconomy.ru/data/h2/Philippines/TOTAL
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe.
В світовій економіці ідеальний шторм, де спочатку короновірусну кризу спробували згасити надмірною ліквідністю, потім удар по ринкам сировини через україно-російську війну.
Все лише починається.
Якщо війна закінчиться в 2024, то треш на сировинних ринках триватиме до 2025-2026...


Вот с этим полностью согласен.
С поправкой.
Кризис должен был начаться в конце 2019-начале 2020.
А вместо него начался ковид и дальще уже по тексту.
То есть, ситуация еще хуже.
Пока не выпылесосят значительную часть ковидных денег, будет не весело.
И таки-да, все только начинается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 08:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Каждые 3 года новая мащина.
ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире.

Кожні 3 роки можна було давати коли кредити брали під 2-3%. При ставці кредиту 10% ніхто не буде за безцінь міняти. Та й ріст цін нафти спричинює ріст цін всіх товарів, а зарплату піднімати сильно не будть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.

Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.

И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская
beee
 
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