beee написав:Bolt написав: beee написав:Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная. Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США. И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американскаяЧувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:https://youtu.be/VTHv68jDCjMОчень интересно. Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас. Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему
Bolt написав: beee написав:Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная. Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США. И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американскаяЧувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:https://youtu.be/VTHv68jDCjM
beee написав:Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная. Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США. И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская