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rjkz написав:Каждые 3 года новая мащина. ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире.
Кожні 3 роки можна було давати коли кредити брали під 2-3%. При ставці кредиту 10% ніхто не буде за безцінь міняти. Та й ріст цін нафти спричинює ріст цін всіх товарів, а зарплату піднімати сильно не будть.
Это не кредит, а лизинг. Фактически, долгосрочная аренда. Берете новую машину из салона, катаетесь на ней 3 года, платите в месяц 200-900 долларов (в зависимости от машины), через 3 года привозите назад и берете новую. По факту, получается так, что плата за пользование за 3 года - это разница между новой и 3-х летней. По истечении срока лиза, можно выплатить оставщуюся сумму и выкупить машину.
beee написав:Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.
Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.
И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская
Это мое мнение, что каменный век. То, что это исторически сложилось и прижилось и имеет свои экономически обоснованные причины - не спорю. В фанере яд - это клей, который склеивает слои, чем выше влаго/водостойкость - тем менее экологичный клей. Вреден только при соприкосновении с воздухом. Если торцы чем-то покрыты, то нет проблем.
Очень интересно. Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас. Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему
Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин. Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного. Один из форумчан лично знает этого блогера. Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме. Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии. Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно.