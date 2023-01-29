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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:14

  beee написав:
Bolt написав:
  beee написав:Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.

Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.

И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская

Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:
https://youtu.be/VTHv68jDCjM
Очень интересно.
Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.
Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему

Что-нибудь типа 17 целых 14/16 инча перевести в см🤦‍♂️Хоте елементарно, рулетку двухсистемную взять и елементарно сразу видно, шо к чему.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:39

барабашов Китай виходить з локдауну - тому ціни звісно виростуть
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:18

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Каждые 3 года новая мащина.
ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире.

Кожні 3 роки можна було давати коли кредити брали під 2-3%. При ставці кредиту 10% ніхто не буде за безцінь міняти. Та й ріст цін нафти спричинює ріст цін всіх товарів, а зарплату піднімати сильно не будть.


Это не кредит, а лизинг.
Фактически, долгосрочная аренда.
Берете новую машину из салона, катаетесь на ней 3 года, платите в месяц 200-900 долларов (в зависимости от машины), через 3 года привозите назад и берете новую.
По факту, получается так, что плата за пользование за 3 года - это разница между новой и 3-х летней.
По истечении срока лиза, можно выплатить оставщуюся сумму и выкупить машину.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:27

  beee написав:Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.

Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.

И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская


Это мое мнение, что каменный век.
То, что это исторически сложилось и прижилось и имеет свои экономически обоснованные причины - не спорю.
В фанере яд - это клей, который склеивает слои, чем выше влаго/водостойкость - тем менее экологичный клей. Вреден только при соприкосновении с воздухом.
Если торцы чем-то покрыты, то нет проблем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:58

  beee написав:
Bolt написав:
  beee написав:Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.

Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.

И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская

Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:
https://youtu.be/VTHv68jDCjM
Очень интересно.
Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.
Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему


Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.
Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.
Один из форумчан лично знает этого блогера.
Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме.
Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии.
Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно.
rjkz
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  #<1 ... 380381382383
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