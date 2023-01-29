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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 380381382383 Додано: Нед 29 січ, 2023 13:14 beee написав: Bolt написав: beee написав: Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.



Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.



И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская

Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:

https://youtu.be/VTHv68jDCjM Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез: Очень интересно.

Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.

Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему Очень интересно.Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему

Что-нибудь типа 17 целых 14/16 инча перевести в см🤦‍♂️Хоте елементарно, рулетку двухсистемную взять и елементарно сразу видно, шо к чему. Что-нибудь типа 17 целых 14/16 инча перевести в см🤦‍♂️Хоте елементарно, рулетку двухсистемную взять и елементарно сразу видно, шо к чему. Bolt Повідомлень: 1557 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 13:39 барабашов Китай виходить з локдауну - тому ціни звісно виростуть Дюрі-бачі

Повідомлень: 438 З нами з: 29.07.22 Подякував: 37 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 17:18 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Каждые 3 года новая мащина.

ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире. Каждые 3 года новая мащина.ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире.

Кожні 3 роки можна було давати коли кредити брали під 2-3%. При ставці кредиту 10% ніхто не буде за безцінь міняти. Та й ріст цін нафти спричинює ріст цін всіх товарів, а зарплату піднімати сильно не будть. Кожні 3 роки можна було давати коли кредити брали під 2-3%. При ставці кредиту 10% ніхто не буде за безцінь міняти. Та й ріст цін нафти спричинює ріст цін всіх товарів, а зарплату піднімати сильно не будть.



Это не кредит, а лизинг.

Фактически, долгосрочная аренда.

Берете новую машину из салона, катаетесь на ней 3 года, платите в месяц 200-900 долларов (в зависимости от машины), через 3 года привозите назад и берете новую.

По факту, получается так, что плата за пользование за 3 года - это разница между новой и 3-х летней.

По истечении срока лиза, можно выплатить оставщуюся сумму и выкупить машину. Это не кредит, а лизинг.Фактически, долгосрочная аренда.Берете новую машину из салона, катаетесь на ней 3 года, платите в месяц 200-900 долларов (в зависимости от машины), через 3 года привозите назад и берете новую.По факту, получается так, что плата за пользование за 3 года - это разница между новой и 3-х летней.По истечении срока лиза, можно выплатить оставщуюся сумму и выкупить машину. rjkz

Повідомлень: 14180 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4469 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 17:27 beee написав: Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.



Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.



И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская



Это мое мнение, что каменный век.

То, что это исторически сложилось и прижилось и имеет свои экономически обоснованные причины - не спорю.

В фанере яд - это клей, который склеивает слои, чем выше влаго/водостойкость - тем менее экологичный клей. Вреден только при соприкосновении с воздухом.

Если торцы чем-то покрыты, то нет проблем. Это мое мнение, что каменный век.То, что это исторически сложилось и прижилось и имеет свои экономически обоснованные причины - не спорю.В фанере яд - это клей, который склеивает слои, чем выше влаго/водостойкость - тем менее экологичный клей. Вреден только при соприкосновении с воздухом.Если торцы чем-то покрыты, то нет проблем. rjkz

Повідомлень: 14180 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4469 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 17:58 beee написав: Bolt написав: beee написав: Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.



Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.



И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская

Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:

https://youtu.be/VTHv68jDCjM Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез: Очень интересно.

Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.

Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему Очень интересно.Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему



Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.

Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.

Один из форумчан лично знает этого блогера.

Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме.

Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии.

Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно. Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.Один из форумчан лично знает этого блогера.Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме.Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии.Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно. rjkz

Повідомлень: 14180 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7432 раз. Подякували: 4469 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 18:57 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.

Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного. Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.

22 роки при хуйлі Європа купляла нафту та газ в нього, фінансуючи війну в Чечні, отруєння Литвиненка, війну з Грузією, погрози Калібрами, Іскандерами, Кинжалами, втручання в вибори, спроби державних переворотів, розгін Болотної площі, війну в Україні, війну в Сирії, отруєння в Солсбері, отруєння Навального, і навіть переростання в повномасштабний конфлікт не зупинило повністю закупки так і продаж чіпів - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10461.html



А ще були загравання з Іраном. В світі десь до третини грошей, які витрачаються на нафту йдуть на фінансування всяких негарних речей, які на Заході називаються тероризмом. 22 роки при хуйлі Європа купляла нафту та газ в нього, фінансуючи війну в Чечні, отруєння Литвиненка, війну з Грузією, погрози Калібрами, Іскандерами, Кинжалами, втручання в вибори, спроби державних переворотів, розгін Болотної площі, війну в Україні, війну в Сирії, отруєння в Солсбері, отруєння Навального, і навіть переростання в повномасштабний конфлікт не зупинило повністю закупки так і продаж чіпів -А ще були загравання з Іраном. В світі десь до третини грошей, які витрачаються на нафту йдуть на фінансування всяких негарних речей, які на Заході називаються тероризмом. Denik Повідомлень: 1843 З нами з: 23.02.09 Подякував: 546 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 19:22 rjkz не буде така схема вже зовсім скоро працювати: продавець же бере машину не за свої $, а в кредит. Коли кредит дорогий, то за 3 роки користування % по кредиту доведеться або в щомісячний платіж вносити, або якось інакше відбивати, наприклад платіж 20-30% від вартості нової машини при обміні Дюрі-бачі

Повідомлень: 438 З нами з: 29.07.22 Подякував: 37 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 19:51 Навіщо ж брати авто в кредит... В лізинг:

- щомісячний платіж за лізинг залежить від ціни авто в момент підписання Договору лізингу та від кредитного рейтингу людини.

- щомісячний платіж фіксований на три роки. Наприклад, за авто марки BMW серії 3-5, або Mercedes С-класу складає 500...650 доларів на місяць.

Таким чином, лізинг авто обходиться в 20 доларів на добу - більше ніж смішні гроші в США.

Для порівняння: зарплата прибиральника в Макдональдс - до 20$ за годину.

За 10 доларів можна купити гамбургер та бумажняний стакан напою в In-n-Out.

Або за 20$ один раз поснідати в недорогому кафе (яєчня з грінками та кава).

- рівно через три роки людина повертає авто компанії-лізингодателю та бере новеньке свіженьке пахуче. akurt

Повідомлень: 7321 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2926 раз. Подякували: 980 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 380381382383 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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