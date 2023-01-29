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rjkz написав:Каждые 3 года новая мащина. ВОпрос упирается не в цену нефти или газа, которые в США дешевле, чем в остальном мире, а в доходы, которые в США выше, чем в остальном мире.
Кожні 3 роки можна було давати коли кредити брали під 2-3%. При ставці кредиту 10% ніхто не буде за безцінь міняти. Та й ріст цін нафти спричинює ріст цін всіх товарів, а зарплату піднімати сильно не будть.
Это не кредит, а лизинг. Фактически, долгосрочная аренда. Берете новую машину из салона, катаетесь на ней 3 года, платите в месяц 200-900 долларов (в зависимости от машины), через 3 года привозите назад и берете новую. По факту, получается так, что плата за пользование за 3 года - это разница между новой и 3-х летней. По истечении срока лиза, можно выплатить оставщуюся сумму и выкупить машину.
beee написав:Я не писал, что строительство в США или Канаде - каменный век. Я писал, что она исторически оригинальная.
Акурт, фанера это тоже яд . А всеми нелюбимые OSB плиты - продукт США.
И вообще битумная черепица и пирог кровли с OSB пришёл к нам из США и неплохо прижился. Это отличная технология, а лучшая черепица - американская
Это мое мнение, что каменный век. То, что это исторически сложилось и прижилось и имеет свои экономически обоснованные причины - не спорю. В фанере яд - это клей, который склеивает слои, чем выше влаго/водостойкость - тем менее экологичный клей. Вреден только при соприкосновении с воздухом. Если торцы чем-то покрыты, то нет проблем.
Очень интересно. Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас. Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему
Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин. Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного. Один из форумчан лично знает этого блогера. Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме. Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии. Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно.
rjkz написав:Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин. Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.
22 роки при хуйлі Європа купляла нафту та газ в нього, фінансуючи війну в Чечні, отруєння Литвиненка, війну з Грузією, погрози Калібрами, Іскандерами, Кинжалами, втручання в вибори, спроби державних переворотів, розгін Болотної площі, війну в Україні, війну в Сирії, отруєння в Солсбері, отруєння Навального, і навіть переростання в повномасштабний конфлікт не зупинило повністю закупки так і продаж чіпів - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10461.html
А ще були загравання з Іраном. В світі десь до третини грошей, які витрачаються на нафту йдуть на фінансування всяких негарних речей, які на Заході називаються тероризмом.
rjkz не буде така схема вже зовсім скоро працювати: продавець же бере машину не за свої $, а в кредит. Коли кредит дорогий, то за 3 роки користування % по кредиту доведеться або в щомісячний платіж вносити, або якось інакше відбивати, наприклад платіж 20-30% від вартості нової машини при обміні
Навіщо ж брати авто в кредит... В лізинг: - щомісячний платіж за лізинг залежить від ціни авто в момент підписання Договору лізингу та від кредитного рейтингу людини. - щомісячний платіж фіксований на три роки. Наприклад, за авто марки BMW серії 3-5, або Mercedes С-класу складає 500...650 доларів на місяць. Таким чином, лізинг авто обходиться в 20 доларів на добу - більше ніж смішні гроші в США. Для порівняння: зарплата прибиральника в Макдональдс - до 20$ за годину. За 10 доларів можна купити гамбургер та бумажняний стакан напою в In-n-Out. Або за 20$ один раз поснідати в недорогому кафе (яєчня з грінками та кава). - рівно через три роки людина повертає авто компанії-лізингодателю та бере новеньке свіженьке пахуче.