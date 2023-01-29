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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:32

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:
https://youtu.be/VTHv68jDCjM
Очень интересно.
Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.
Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему


Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.
Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.
Один из форумчан лично знает этого блогера.
Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме.
Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии.
Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно.
Он кстати говорит, что этот дом он с минусом продал. Вложил около 600 куе. Например, фундаменты на таком рельефе - это дорого.

Интересно, сколько времени заняло. Наверное, около года.[/quote]
Место наверное не айс, потому и с убытком...
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:37

  Denik написав:
  rjkz написав:Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.
Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.

22 роки при хуйлі Європа купляла нафту та газ в нього, фінансуючи війну в Чечні, отруєння Литвиненка, війну з Грузією, погрози Калібрами, Іскандерами, Кинжалами, втручання в вибори, спроби державних переворотів, розгін Болотної площі, війну в Україні, війну в Сирії, отруєння в Солсбері, отруєння Навального, і навіть переростання в повномасштабний конфлікт не зупинило повністю закупки так і продаж чіпів - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10461.html

А ще були загравання з Іраном. В світі десь до третини грошей, які витрачаються на нафту йдуть на фінансування всяких негарних речей, які на Заході називаються тероризмом.

США практически не покупали расцийскую нефть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:38

  Дюрі-бачі написав:rjkz не буде така схема вже зовсім скоро працювати: продавець же бере машину не за свої $, а в кредит. Коли кредит дорогий, то за 3 роки користування % по кредиту доведеться або в щомісячний платіж вносити, або якось інакше відбивати, наприклад платіж 20-30% від вартості нової машини при обміні


При чем тут кредит?
Это совершенно другая опция.
rjkz
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