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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 381382383384 Додано: Нед 29 січ, 2023 21:32 beee написав: rjkz написав: beee написав: Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:

https://youtu.be/VTHv68jDCjM Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез: Очень интересно.

Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.

Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему Очень интересно.Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему



Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.

Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.

Один из форумчан лично знает этого блогера.

Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме.

Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии.

Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно. Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.Один из форумчан лично знает этого блогера.Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме.Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии.Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно. Он кстати говорит, что этот дом он с минусом продал. Вложил около 600 куе. Например, фундаменты на таком рельефе - это дорого.



Интересно, сколько времени заняло. Наверное, около года.[/quote]

Место наверное не айс, потому и с убытком... Он кстати говорит, что этот дом он с минусом продал. Вложил около 600 куе. Например, фундаменты на таком рельефе - это дорого.Интересно, сколько времени заняло. Наверное, около года.[/quote]Место наверное не айс, потому и с убытком... Bolt Повідомлень: 1558 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 21:37 Denik написав: rjkz написав: Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.

Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного. Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.

22 роки при хуйлі Європа купляла нафту та газ в нього, фінансуючи війну в Чечні, отруєння Литвиненка, війну з Грузією, погрози Калібрами, Іскандерами, Кинжалами, втручання в вибори, спроби державних переворотів, розгін Болотної площі, війну в Україні, війну в Сирії, отруєння в Солсбері, отруєння Навального, і навіть переростання в повномасштабний конфлікт не зупинило повністю закупки так і продаж чіпів - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10461.html



А ще були загравання з Іраном. В світі десь до третини грошей, які витрачаються на нафту йдуть на фінансування всяких негарних речей, які на Заході називаються тероризмом. 22 роки при хуйлі Європа купляла нафту та газ в нього, фінансуючи війну в Чечні, отруєння Литвиненка, війну з Грузією, погрози Калібрами, Іскандерами, Кинжалами, втручання в вибори, спроби державних переворотів, розгін Болотної площі, війну в Україні, війну в Сирії, отруєння в Солсбері, отруєння Навального, і навіть переростання в повномасштабний конфлікт не зупинило повністю закупки так і продаж чіпів -А ще були загравання з Іраном. В світі десь до третини грошей, які витрачаються на нафту йдуть на фінансування всяких негарних речей, які на Заході називаються тероризмом.

США практически не покупали расцийскую нефть. США практически не покупали расцийскую нефть. rjkz

Повідомлень: 14183 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7434 раз. Подякували: 4471 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 21:38 Дюрі-бачі написав: rjkz не буде така схема вже зовсім скоро працювати: продавець же бере машину не за свої $, а в кредит. Коли кредит дорогий, то за 3 роки користування % по кредиту доведеться або в щомісячний платіж вносити, або якось інакше відбивати, наприклад платіж 20-30% від вартості нової машини при обміні не буде така схема вже зовсім скоро працювати: продавець же бере машину не за свої $, а в кредит. Коли кредит дорогий, то за 3 роки користування % по кредиту доведеться або в щомісячний платіж вносити, або якось інакше відбивати, наприклад платіж 20-30% від вартості нової машини при обміні



При чем тут кредит?

Это совершенно другая опция. При чем тут кредит?Это совершенно другая опция. rjkz

Повідомлень: 14183 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7434 раз. Подякували: 4471 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 23:16 Re: Еміграція, заробітчанство Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли? beee Повідомлень: 173 З нами з: 17.12.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 23:29 beee написав: Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли? Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?

По ним питання такі - утеплення, опалення, реконструкція, планування та що з паркомісцями. Питань більше ніж відповідей...

Може під хостел чи невеликий готель піде. По ним питання такі - утеплення, опалення, реконструкція, планування та що з паркомісцями. Питань більше ніж відповідей...Може під хостел чи невеликий готель піде. BIGor

Повідомлень: 7251 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 січ, 2023 23:32 Дюрі-бачі написав: барабашов Китай виходить з локдауну - тому ціни звісно виростуть Китай виходить з локдауну - тому ціни звісно виростуть

А є якісь пруфи по Китаю? А є якісь пруфи по Китаю? BIGor

Повідомлень: 7251 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 02:02 akurt написав: Навіщо ж брати авто в кредит... В лізинг:

- щомісячний платіж за лізинг залежить від ціни авто в момент підписання Договору лізингу та від кредитного рейтингу людини.

- щомісячний платіж фіксований на три роки. Наприклад, за авто марки BMW серії 3-5, або Mercedes С-класу складає 500...650 доларів на місяць.

Таким чином, лізинг авто обходиться в 20 доларів на добу - більше ніж смішні гроші в США.

Для порівняння: зарплата прибиральника в Макдональдс - до 20$ за годину.

За 10 доларів можна купити гамбургер та бумажняний стакан напою в In-n-Out.

Або за 20$ один раз поснідати в недорогому кафе (яєчня з грінками та кава).

- рівно через три роки людина повертає авто компанії-лізингодателю та бере новеньке свіженьке пахуче. Навіщо ж брати авто в кредит... В лізинг:- щомісячний платіж за лізинг залежить від ціни авто в момент підписання Договору лізингу та від кредитного рейтингу людини.- щомісячний платіж фіксований на три роки. Наприклад, за авто марки BMW серії 3-5, або Mercedes С-класу складає 500...650 доларів на місяць.Таким чином, лізинг авто обходиться в 20 доларів на добу - більше ніж смішні гроші в США.Для порівняння: зарплата прибиральника в Макдональдс - до 20$ за годину.За 10 доларів можна купити гамбургер та бумажняний стакан напою в In-n-Out.Або за 20$ один раз поснідати в недорогому кафе (яєчня з грінками та кава).- рівно через три роки людина повертає авто компанії-лізингодателю

В Турции с их доходами и качелями курса прижился лизинг авто с ценой нового от полтиннмка куе(3-5 БМВ с нормальными двигателем(дизелем) и комплектацией или С250 фирматик тоже с 2.1 дизелем) и таким недорогим лизингом от 500$-€/мес?

США это тоже не сплошной LA и NY, иначе бы Там не продавали тьму авто с моторами как на Ланосе к примеру или даже меньше, типа новой Фиесты с 1.0турбо В Турции с их доходами и качелями курса прижился лизинг авто с ценой нового от полтиннмка куе(3-5 БМВ с нормальными двигателем(дизелем) и комплектацией или С250 фирматик тоже с 2.1 дизелем) и таким недорогим лизингом от 500$-€/мес?США это тоже не сплошной LA и NY, иначе бы Там не продавали тьму авто с моторами как на Ланосе к примеру или даже меньше, типа новой Фиесты с 1.0турбо барабашов Повідомлень: 2954 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 02:05 beee написав: Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли? Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?

Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят?

Это я за дом справа писал.

У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили. Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят?Это я за дом справа писал.У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили. барабашов Повідомлень: 2954 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 07:07 барабашов да, интересно сколько стоит и сколько ннадаа вложить после, не обязательно рассчитывать на поляков - могут жить и эмигранты Minnie Mouse Повідомлень: 3 З нами з: 30.01.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 08:37 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: При чем тут кредит?

Это совершенно другая опция. При чем тут кредит?Это совершенно другая опция.

Тобто виробник виробляє авто за свої гроші і не бере кредити?

Одне діло коли за 50к мерседес в лізингу обслуговування кредиту коштувало 1к/рік, їх цілком можна було оплачувати із 12*500. І зовсім інше, коли обслуговування кредиту буде коштувати 5к/рік. Тут або піднімати щомісячний платіж до 1000, або вводити 15к доплати при обміні... Тобто виробник виробляє авто за свої гроші і не бере кредити?Одне діло коли за 50к мерседес в лізингу обслуговування кредиту коштувало 1к/рік, їх цілком можна було оплачувати із 12*500. І зовсім інше, коли обслуговування кредиту буде коштувати 5к/рік. Тут або піднімати щомісячний платіж до 1000, або вводити 15к доплати при обміні... Дюрі-бачі

Повідомлень: 440 З нами з: 29.07.22 Подякував: 37 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 381382383384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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