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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:32

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Чувак захотел, нормальные окна и двери в своём доме в Америке, сделал на заказ в Украине и привез:
https://youtu.be/VTHv68jDCjM
Очень интересно.
Ж.б. перекрытия, первый этаж металл каркас, второй - деревянный каркас.
Говорит, самое сложное в окнах - было совместить метрическую систему


Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.
Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.
Один из форумчан лично знает этого блогера.
Ну и как резюме - судя по всему чувак не очень заработал на этом доме.
Трудно конкурировать на рынке, где используют более дешевые технологии.
Это то, что я писал - построить можно, но продать сложно.
Он кстати говорит, что этот дом он с минусом продал. Вложил около 600 куе. Например, фундаменты на таком рельефе - это дорого.

Интересно, сколько времени заняло. Наверное, около года.[/quote]
Место наверное не айс, потому и с убытком...
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:37

  Denik написав:
  rjkz написав:Хоть это и старый ролик, я его давно видел, но стоит обратить внимание на цену на бензин.
Это для нашего зеленоэнергетикоозабоченного.

22 роки при хуйлі Європа купляла нафту та газ в нього, фінансуючи війну в Чечні, отруєння Литвиненка, війну з Грузією, погрози Калібрами, Іскандерами, Кинжалами, втручання в вибори, спроби державних переворотів, розгін Болотної площі, війну в Україні, війну в Сирії, отруєння в Солсбері, отруєння Навального, і навіть переростання в повномасштабний конфлікт не зупинило повністю закупки так і продаж чіпів - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10461.html

А ще були загравання з Іраном. В світі десь до третини грошей, які витрачаються на нафту йдуть на фінансування всяких негарних речей, які на Заході називаються тероризмом.

США практически не покупали расцийскую нефть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:38

  Дюрі-бачі написав:rjkz не буде така схема вже зовсім скоро працювати: продавець же бере машину не за свої $, а в кредит. Коли кредит дорогий, то за 3 роки користування % по кредиту доведеться або в щомісячний платіж вносити, або якось інакше відбивати, наприклад платіж 20-30% від вартості нової машини при обміні


При чем тут кредит?
Это совершенно другая опция.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 23:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?ЗображенняЗображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 23:29

  beee написав:Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?ЗображенняЗображення

По ним питання такі - утеплення, опалення, реконструкція, планування та що з паркомісцями. Питань більше ніж відповідей...
Може під хостел чи невеликий готель піде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 23:32

  Дюрі-бачі написав:барабашов Китай виходить з локдауну - тому ціни звісно виростуть

А є якісь пруфи по Китаю?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 02:02

  akurt написав:Навіщо ж брати авто в кредит... В лізинг:
- щомісячний платіж за лізинг залежить від ціни авто в момент підписання Договору лізингу та від кредитного рейтингу людини.
- щомісячний платіж фіксований на три роки. Наприклад, за авто марки BMW серії 3-5, або Mercedes С-класу складає 500...650 доларів на місяць.
Таким чином, лізинг авто обходиться в 20 доларів на добу - більше ніж смішні гроші в США.
Для порівняння: зарплата прибиральника в Макдональдс - до 20$ за годину.
За 10 доларів можна купити гамбургер та бумажняний стакан напою в In-n-Out.
Або за 20$ один раз поснідати в недорогому кафе (яєчня з грінками та кава).
- рівно через три роки людина повертає авто компанії-лізингодателю та бере новеньке свіженьке пахуче.

В Турции с их доходами и качелями курса прижился лизинг авто с ценой нового от полтиннмка куе(3-5 БМВ с нормальными двигателем(дизелем) и комплектацией или С250 фирматик тоже с 2.1 дизелем) и таким недорогим лизингом от 500$-€/мес?
США это тоже не сплошной LA и NY, иначе бы Там не продавали тьму авто с моторами как на Ланосе к примеру или даже меньше, типа новой Фиесты с 1.0турбо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 02:05

  beee написав:Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?ЗображенняЗображення

Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят?
Это я за дом справа писал.
У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 07:12

  барабашов написав:В Турции с их доходами и качелями курса прижился лизинг авто с ценой нового от полтиннмка куе(3-5 БМВ с нормальными двигателем(дизелем) и комплектацией или С250 фирматик тоже с 2.1 дизелем) и таким недорогим лизингом от 500$-€/мес?
США это тоже не сплошной LA и NY, иначе бы Там не продавали тьму авто с моторами как на Ланосе к примеру или даже меньше, типа новой Фиесты с 1.0турбо

Все то Вы, барабашов, знаете...
Только ничего не знаете...
1. В Турции система лизинга не распространена: распространена система покупки авто в кредит или покупки с помощью банковского платежа.
Лизинг очень часто используется в США и я именно об этом писал - про США - с информацией "из первых рук", а не то, что вы домыслили в верхней части улицы Рабочей.

2. В США продать хотят НЕ только лишь уйму всего с разными моторами - Вы просто не в курсе.
Я посетил как-то дилера компании Ford в штате Калифорния так там на огромной парковке обычного дилера стояло столько авто разных марок, что я такого количества авто не видел в одном месте даже на рынке на Курсантской. Все новое и все ОЧЕНЬ хотели или продать, или отдать в лизинг.

3. В Турции легко взять авто в аренду авто за 15 евро в день.

Поосторожнее с "качелями" в Турции - инфа у вас совсем неверная.
Про "качели" я Вам могу рассказать лучше: приятелям удалось подсоединить электроэнергию в новый дом - официальная плата в ДТЭК составила 400 000 гривен, а подсоединение газа - 180 000 гривен.
Качели.... Угу... Расскажите. Оглянитесь по сторонам.
akurt
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