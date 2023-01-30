барабашов написав:
Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят?
Это я за дом справа писал.
У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили.
Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну
На фотке - пол дома после и пол дома до реконструкции. Все квартиры сдаются в аренду.
Реконструкция: отмостка, окна, внутренняя отделка, все коммуникации.
Под аренду или хостел наверное.