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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 08:56

Re: Еміграція, заробітчанство

барабашов написав:
  beee написав:Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?ЗображенняЗображення

Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят?
Это я за дом справа писал.
У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили.


Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну

На фотке - пол дома после и пол дома до реконструкции. Все квартиры сдаются в аренду.

Реконструкция: отмостка, окна, внутренняя отделка, все коммуникации.

Под аренду или хостел наверное.
Зображення
beee
 
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