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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 382383384385 Додано: Пон 30 січ, 2023 08:56 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: beee написав: Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли? Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?

Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят?

Это я за дом справа писал.

У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили. Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят?Это я за дом справа писал.У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили.



Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну



На фотке - пол дома после и пол дома до реконструкции. Все квартиры сдаются в аренду.



Реконструкция: отмостка, окна, внутренняя отделка, все коммуникации.



Под аренду или хостел наверное.

Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. ГлянуНа фотке - пол дома после и пол дома до реконструкции. Все квартиры сдаются в аренду.Реконструкция: отмостка, окна, внутренняя отделка, все коммуникации.Под аренду или хостел наверное. beee Повідомлень: 166 З нами з: 17.12.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 12:04 beee написав: Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну

Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну

На YouTube можно найти ролики - выкладывает семейная пара - выкупают старые дома времен Д'Артаньяна во Франции и реконструируют своими силами под продажу.

Называют цены от 10 000 евро.



В этом плане меня удивил реально шикарный концертный зал и центр проведения мероприятий в маленьком польском городке Radom (раньше туда летали самолеты SAAB-340 из Львова по смешным ценам).

Так вот реконструировали очень старое здание когда-то тепловой электростанции, которая оказалась в центре города. Красный кирпич. Прямо как на фото выше.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

https://mcswelektrownia.pl/index.php/hi ... rowni.html На YouTube можно найти ролики - выкладывает семейная пара - выкупают старые дома времен Д'Артаньяна во Франции и реконструируют своими силами под продажу.Называют цены от 10 000 евро.В этом плане меня удивил реально шикарный концертный зал и центр проведения мероприятий в маленьком польском городке Radom (раньше туда летали самолеты SAAB-340 из Львова по смешным ценам).Так вот реконструировали очень старое здание когда-то тепловой электростанции, которая оказалась в центре города. Красный кирпич. Прямо как на фото выше.Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu akurt

Повідомлень: 7324 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2925 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 12:09 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: beee написав: Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну

Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну

На YouTube можно найти ролики - выкладывает семейная пара - выкупают старые дома времен Д'Артаньяна во Франции и реконструируют своими силами под продажу.

Называют цены от 10 000 евро.



В этом плане меня удивил реально шикарный концертный зал и центр проведения мероприятий в маленьком польском городке Radom (раньше туда летали самолеты SAAB-340 из Львова по смешным ценам).

Так вот реконструировали очень старое здание когда-то тепловой электростанции, которая оказалась в центре города. Красный кирпич. Здорово.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

https://mcswelektrownia.pl/index.php/historia-elektrowni.html На YouTube можно найти ролики - выкладывает семейная пара - выкупают старые дома времен Д'Артаньяна во Франции и реконструируют своими силами под продажу.Называют цены от 10 000 евро.В этом плане меня удивил реально шикарный концертный зал и центр проведения мероприятий в маленьком польском городке Radom (раньше туда летали самолеты SAAB-340 из Львова по смешным ценам).Так вот реконструировали очень старое здание когда-то тепловой электростанции, которая оказалась в центре города. Красный кирпич. Здорово.Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiuhttps://mcswelektrownia.pl/index.php/historia-elektrowni.html О да, реконструкции выглядят атмосферно.

Все эти заводы, фабрики. Например, в Лодзь - мануфактура. Да много их.

В Большевике, кстати, я когда-то делал КМ лестниц

О да, реконструкции выглядят атмосферно.Все эти заводы, фабрики. Например, в Лодзь - мануфактура. Да много их.В Большевике, кстати, я когда-то делал КМ лестниц beee Повідомлень: 166 З нами з: 17.12.22 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 січ, 2023 12:27 beee написав: Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли? Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?

Универсального рецепта, думаю, нет. Каждый кейс нужно рассматривать индивидуально.

Стоит учитывать историческую значимость здания - если внесено в список достопримечательностей, то что и насколько там можно вообще переделывать?

Сложности с реконструкцией: архитектура средневековья не предполагала наличия инженерных сетей. Хотя, скорее всего, уже что-то там проведено.

Возможное применение? Как правило, каменицы - это исторический центр, мало пригодный для повседневной жизни. Под офис, кафе или студию пойдет, под посуточную аренду в туристических местах тоже. Под квартиры скорее нет. + проблема с парковкой. В часть мест вообще без специального разрешения не заедешь. Универсального рецепта, думаю, нет. Каждый кейс нужно рассматривать индивидуально.Стоит учитывать историческую значимость здания - если внесено в список достопримечательностей, то что и насколько там можно вообще переделывать?Сложности с реконструкцией: архитектура средневековья не предполагала наличия инженерных сетей. Хотя, скорее всего, уже что-то там проведено.Возможное применение? Как правило, каменицы - это исторический центр, мало пригодный для повседневной жизни. Под офис, кафе или студию пойдет, под посуточную аренду в туристических местах тоже. Под квартиры скорее нет. + проблема с парковкой. В часть мест вообще без специального разрешения не заедешь. Gastarbaiter Повідомлень: 2355 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 382383384385 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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