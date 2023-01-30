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rjkz написав:При чем тут кредит? Это совершенно другая опция.
Тобто виробник виробляє авто за свої гроші і не бере кредити? Одне діло коли за 50к мерседес в лізингу обслуговування кредиту коштувало 1к/рік, їх цілком можна було оплачувати із 12*500. І зовсім інше, коли обслуговування кредиту буде коштувати 5к/рік. Тут або піднімати щомісячний платіж до 1000, або вводити 15к доплати при обміні...
beee написав:Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?
Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят? Это я за дом справа писал. У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили.
Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну
На фотке - пол дома после и пол дома до реконструкции. Все квартиры сдаются в аренду.
Реконструкция: отмостка, окна, внутренняя отделка, все коммуникации.
beee написав:Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну
На YouTube можно найти ролики - выкладывает семейная пара - выкупают старые дома времен Д'Артаньяна во Франции и реконструируют своими силами под продажу. Называют цены от 10 000 евро.
В этом плане меня удивил реально шикарный концертный зал и центр проведения мероприятий в маленьком польском городке Radom (раньше туда летали самолеты SAAB-340 из Львова по смешным ценам). Так вот реконструировали очень старое здание когда-то тепловой электростанции, которая оказалась в центре города. Красный кирпич. Прямо как на фото выше. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu https://mcswelektrownia.pl/index.php/hi ... rowni.html
beee написав:Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну
На YouTube можно найти ролики - выкладывает семейная пара - выкупают старые дома времен Д'Артаньяна во Франции и реконструируют своими силами под продажу. Называют цены от 10 000 евро.
В этом плане меня удивил реально шикарный концертный зал и центр проведения мероприятий в маленьком польском городке Radom (раньше туда летали самолеты SAAB-340 из Львова по смешным ценам). Так вот реконструировали очень старое здание когда-то тепловой электростанции, которая оказалась в центре города. Красный кирпич. Здорово. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu https://mcswelektrownia.pl/index.php/historia-elektrowni.html
О да, реконструкции выглядят атмосферно. Все эти заводы, фабрики. Например, в Лодзь - мануфактура. Да много их. В Большевике, кстати, я когда-то делал КМ лестниц
beee написав:Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?
Универсального рецепта, думаю, нет. Каждый кейс нужно рассматривать индивидуально. Стоит учитывать историческую значимость здания - если внесено в список достопримечательностей, то что и насколько там можно вообще переделывать? Сложности с реконструкцией: архитектура средневековья не предполагала наличия инженерных сетей. Хотя, скорее всего, уже что-то там проведено. Возможное применение? Как правило, каменицы - это исторический центр, мало пригодный для повседневной жизни. Под офис, кафе или студию пойдет, под посуточную аренду в туристических местах тоже. Под квартиры скорее нет. + проблема с парковкой. В часть мест вообще без специального разрешения не заедешь.