RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 08:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:При чем тут кредит?
Это совершенно другая опция.

Тобто виробник виробляє авто за свої гроші і не бере кредити?
Одне діло коли за 50к мерседес в лізингу обслуговування кредиту коштувало 1к/рік, їх цілком можна було оплачувати із 12*500. І зовсім інше, коли обслуговування кредиту буде коштувати 5к/рік. Тут або піднімати щомісячний платіж до 1000, або вводити 15к доплати при обміні...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 29.07.22
Подякував: 38 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 08:56

Re: Еміграція, заробітчанство

барабашов написав:
  beee написав:Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?ЗображенняЗображення

Их по бросовой цене продают? Вопрос только в цене реконструкции или в таком хламе времён даже не Коли Второго, а Сашки Третьего поляки жить вообще не хотят?
Это я за дом справа писал.
У нас полЧечеловки такими застроено, развалилось от силы два-три, но на месте Мост Сити и рядом со сварочным техникумом такие бараки давно посносили.


Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну

На фотке - пол дома после и пол дома до реконструкции. Все квартиры сдаются в аренду.

Реконструкция: отмостка, окна, внутренняя отделка, все коммуникации.

Под аренду или хостел наверное.
Зображення
beee
 
Повідомлень: 168
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:04

  beee написав:Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну

На YouTube можно найти ролики - выкладывает семейная пара - выкупают старые дома времен Д'Артаньяна во Франции и реконструируют своими силами под продажу.
Называют цены от 10 000 евро.

В этом плане меня удивил реально шикарный концертный зал и центр проведения мероприятий в маленьком польском городке Radom (раньше туда летали самолеты SAAB-340 из Львова по смешным ценам).
Так вот реконструировали очень старое здание когда-то тепловой электростанции, которая оказалась в центре города. Красный кирпич. Прямо как на фото выше.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
https://mcswelektrownia.pl/index.php/hi ... rowni.html
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7324
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2927 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:09

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:
  beee написав:Знакомый поляк говорит, что по бросовой, но информация не проверена. Гляну

На YouTube можно найти ролики - выкладывает семейная пара - выкупают старые дома времен Д'Артаньяна во Франции и реконструируют своими силами под продажу.
Называют цены от 10 000 евро.

В этом плане меня удивил реально шикарный концертный зал и центр проведения мероприятий в маленьком польском городке Radom (раньше туда летали самолеты SAAB-340 из Львова по смешным ценам).
Так вот реконструировали очень старое здание когда-то тепловой электростанции, которая оказалась в центре города. Красный кирпич. Здорово.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
https://mcswelektrownia.pl/index.php/historia-elektrowni.html
О да, реконструкции выглядят атмосферно.
Все эти заводы, фабрики. Например, в Лодзь - мануфактура. Да много их.
В Большевике, кстати, я когда-то делал КМ лестниц
Зображення
beee
 
Повідомлень: 168
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:27

  beee написав:Мне кажется, нужно пробовать покупать под реконструкцию каменицы - дешёвые квартиры в польше. Есть у кого-то мысли?

Универсального рецепта, думаю, нет. Каждый кейс нужно рассматривать индивидуально.
Стоит учитывать историческую значимость здания - если внесено в список достопримечательностей, то что и насколько там можно вообще переделывать?
Сложности с реконструкцией: архитектура средневековья не предполагала наличия инженерных сетей. Хотя, скорее всего, уже что-то там проведено.
Возможное применение? Как правило, каменицы - это исторический центр, мало пригодный для повседневной жизни. Под офис, кафе или студию пойдет, под посуточную аренду в туристических местах тоже. Под квартиры скорее нет. + проблема с парковкой. В часть мест вообще без специального разрешения не заедешь.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2355
З нами з: 26.02.18
Подякував: 609 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Причому про прискорену відмову від нафти газу пишуть самі енергетичні компанії.
Війна РФ проти України прискорить відмову від нафти та газу та перехід на чисту енергію, - BP
https://www.rbc.ua/rus/news/viyna-rf-pr ... 67052.html
Denik
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 23.02.09
Подякував: 547 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 381382383384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2307)
30.01.2023 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.