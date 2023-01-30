Дюрі-бачі написав:
Тобто виробник виробляє авто за свої гроші і не бере кредити?
Одне діло коли за 50к мерседес в лізингу обслуговування кредиту коштувало 1к/рік, їх цілком можна було оплачувати із 12*500. І зовсім інше, коли обслуговування кредиту буде коштувати 5к/рік. Тут або піднімати щомісячний платіж до 1000, або вводити 15к доплати при обміні...
Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо.
Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.
По моей теме, продукт канадского производства, который в Украине стоит 100+ долларов за единицу измерения, на американском рынке, как мне говорили, стоит около 40 долларов.
То китайское, что поставляется в США обычно дешевле и качественнее того же самого, что поставляется в Украину.
Мои соображения таковы, что емкость американского рынка такова, что объемы и скорость реализации намного важней того, на чем зарабатывают на украинском рынке. Плюс сумасшедшая конкуренция.