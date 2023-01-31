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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:16

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:При чем тут кредит?
Это совершенно другая опция.

Тобто виробник виробляє авто за свої гроші і не бере кредити?
Одне діло коли за 50к мерседес в лізингу обслуговування кредиту коштувало 1к/рік, їх цілком можна було оплачувати із 12*500. І зовсім інше, коли обслуговування кредиту буде коштувати 5к/рік. Тут або піднімати щомісячний платіж до 1000, або вводити 15к доплати при обміні...


Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо.
Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.
По моей теме, продукт канадского производства, который в Украине стоит 100+ долларов за единицу измерения, на американском рынке, как мне говорили, стоит около 40 долларов.
То китайское, что поставляется в США обычно дешевле и качественнее того же самого, что поставляется в Украину.
Мои соображения таковы, что емкость американского рынка такова, что объемы и скорость реализации намного важней того, на чем зарабатывают на украинском рынке. Плюс сумасшедшая конкуренция.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 03:16

  rjkz написав:Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо.
Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.

Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 03:31

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо.
Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.

Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?


Вы наверняка в курсе, что в США цены на автомобили почти в 2 раза ниже, чем на украинском рынке.
Спросите у барабашова, он в этом бОльший специалист.
Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской.
Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому?
И сколько страховка в Украине и сколько в США?
rjkz
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  #<1 ... 382383384385
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