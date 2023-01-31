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rjkz написав:При чем тут кредит? Это совершенно другая опция.
Тобто виробник виробляє авто за свої гроші і не бере кредити? Одне діло коли за 50к мерседес в лізингу обслуговування кредиту коштувало 1к/рік, їх цілком можна було оплачувати із 12*500. І зовсім інше, коли обслуговування кредиту буде коштувати 5к/рік. Тут або піднімати щомісячний платіж до 1000, або вводити 15к доплати при обміні...
Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо. Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых. По моей теме, продукт канадского производства, который в Украине стоит 100+ долларов за единицу измерения, на американском рынке, как мне говорили, стоит около 40 долларов. То китайское, что поставляется в США обычно дешевле и качественнее того же самого, что поставляется в Украину. Мои соображения таковы, что емкость американского рынка такова, что объемы и скорость реализации намного важней того, на чем зарабатывают на украинском рынке. Плюс сумасшедшая конкуренция.
rjkz написав:Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо. Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.
Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?
rjkz написав:Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо. Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.
Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?
Вы наверняка в курсе, что в США цены на автомобили почти в 2 раза ниже, чем на украинском рынке. Спросите у барабашова, он в этом бОльший специалист. Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской. Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому? И сколько страховка в Украине и сколько в США?
Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит? Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!
Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит? Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!
Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?
Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит? Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!
Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?
В Киеве не знаю. Но во Львове однушку в состоянии, бабушку вынесли только вчера, и наследники ещё не сделали ремонт под аренду, вполне. Думаю баксов 100-150 оставалось бы😉. Не забываем, что до войны, с арендой, в связи с Ковидом, тоже не все однозначно было.
Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит? Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!
Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?
В польше ныл лет 8, что всё плохо. Его депортировали. Теперь в США ноет. Не ищет человек лёгких путей
Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит? Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!
Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?
В польше ныл лет 8, что всё плохо. Его депортировали. Теперь в США ноет. Не ищет человек лёгких путей
rjkz написав:По моей теме, продукт канадского производства, который в Украине стоит 100+ долларов за единицу измерения, на американском рынке, как мне говорили, стоит около 40 долларов.
Хіба на українському ринку є продукти канадського виробництва??? ))))))
rjkz написав:То китайское, что поставляется в США обычно дешевле и качественнее того же самого, что поставляется в Украину. Мои соображения таковы, что емкость американского рынка такова, что объемы и скорость реализации намного важней того, на чем зарабатывают на украинском рынке. Плюс сумасшедшая конкуренция.
Це-міфи. поки не буде конкретних прикладів - це все бла-бла-бла.
rjkz написав:Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской. Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому? И сколько страховка в Украине и сколько в США?
В Україні куплять б/в Пасстат з США за кеш без всякого кредита. І заплатять 1000-1500 грн на рік за автоцивілку і всьо. Переплачують в США тут дурних менше.
Gastarbaiter написав:Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?
В Києві достатньо претендентів в пакувальники серед тих, хто мають житло, або хто одружився з тими, хто має житло. Ринок аренди житла - це більше всякі ІТ та взагалі талановиті люди, що перемістилися до Києва, коли отримували вищу освіту, пройшовши конкурсний відбір на достатньо престижні спеціальності.
Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит? Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!
Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?
В польше ныл лет 8, что всё плохо. Его депортировали. Теперь в США ноет. Не ищет человек лёгких путей