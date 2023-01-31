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Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру. Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей. Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав. Ні "Так", ні "Ні"... Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США. Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.