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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56

  Bolt написав:Вы перепутали его с этим чуваком:
https://youtu.be/bd3NsMkLejc

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.
Есть свежие видео от него.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:32

Про еміграцію та заробітчанство

Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.
Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.
Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.
Ні "Так", ні "Ні"...
Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.
Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.
akurt
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  #<1 ... 383384385386
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