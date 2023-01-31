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Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру. Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей. Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав. Ні "Так", ні "Ні"... Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США. Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.
Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру. Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей. Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав. Ні "Так", ні "Ні"... Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США. Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.
Це вірно. Але ж треба щось і робити... Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.". Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США). Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року). Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити". Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході. Відвідує батьків по суботах... "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
akurt написав:Це вірно. Але ж треба щось і робити... Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.". Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США). Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року). Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити". Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході. Відвідує батьків по суботах... "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
Щодо ефективності, в американців взагалі трохи інша ментальність. Вони реально рвуть дупу, поки будують кар'єру, після досягнення певного рівня (то вже суб'єктивно) заспокоюються і далі - як стерилізовані коти. При цьому, в них тендітна душевна організація, і для довгострокової плідної роботи треба дуже обережно підходити з критикою будь-чого, для цього використовують підхід "bullshit sandwich". Більш ранимі за них, мабуть, тільки брітіші. А у наших, спрацьовує "природній відбір" - пробиваються в США в першу чергу трудоголіки і амбітні. То ж і складається таке враження