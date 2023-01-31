Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 383384385386 Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56 Bolt написав: Вы перепутали его с этим чуваком:

https://youtu.be/bd3NsMkLejc Вы перепутали его с этим чуваком:

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.

Есть свежие видео от него. Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.Есть свежие видео от него. akurt

Повідомлень: 7329 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2933 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 12:32 Про еміграцію та заробітчанство



Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.

Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.

Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.

Ні "Так", ні "Ні"...

Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.

Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник. akurt

Повідомлень: 7329 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2933 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 12:38 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Про еміграцію та заробітчанство



Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.

Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.

Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.

Ні "Так", ні "Ні"...

Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.

Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.



Успіхів, але не ті часи зараз, щоб "легко знайти" Успіхів, але не ті часи зараз, щоб "легко знайти" Faceless

Модератор Повідомлень: 32655 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1366 раз. Подякували: 7683 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 12:47 Це вірно. Але ж треба щось і робити...

Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.".

Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США).

Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року).

Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".

Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.

Відвідує батьків по суботах...

"Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити". akurt

Повідомлень: 7329 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2933 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 13:00 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Це вірно. Але ж треба щось і робити...

Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.".

Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США).

Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року).

Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".

Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.

Відвідує батьків по суботах...

"Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".



Щодо ефективності, в американців взагалі трохи інша ментальність. Вони реально рвуть дупу, поки будують кар'єру, після досягнення певного рівня (то вже суб'єктивно) заспокоюються і далі - як стерилізовані коти. При цьому, в них тендітна душевна організація, і для довгострокової плідної роботи треба дуже обережно підходити з критикою будь-чого, для цього використовують підхід "bullshit sandwich". Більш ранимі за них, мабуть, тільки брітіші.

А у наших, спрацьовує "природній відбір" - пробиваються в США в першу чергу трудоголіки і амбітні. То ж і складається таке враження Щодо ефективності, в американців взагалі трохи інша ментальність. Вони реально рвуть дупу, поки будують кар'єру, після досягнення певного рівня (то вже суб'єктивно) заспокоюються і далі - як стерилізовані коти. При цьому, в них тендітна душевна організація, і для довгострокової плідної роботи треба дуже обережно підходити з критикою будь-чого, для цього використовують підхід "bullshit sandwich". Більш ранимі за них, мабуть, тільки брітіші.А у наших, спрацьовує "природній відбір" - пробиваються в США в першу чергу трудоголіки і амбітні. То ж і складається таке враження Faceless

Модератор Повідомлень: 32655 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1366 раз. Подякували: 7683 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 13:13 akurt написав: Bolt написав: Вы перепутали его с этим чуваком:

https://youtu.be/bd3NsMkLejc Вы перепутали его с этим чуваком:

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.

Есть свежие видео от него. Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.Есть свежие видео от него.

У этого чувака с Нью-Йорка более глобальные цели, а не оставаться развозчиком бургеров как Мирошниченко. У этого чувака с Нью-Йорка более глобальные цели, а не оставаться развозчиком бургеров как Мирошниченко. Bolt Повідомлень: 1563 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 383384385386 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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