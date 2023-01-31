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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56

  Bolt написав:Вы перепутали его с этим чуваком:
https://youtu.be/bd3NsMkLejc

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.
Есть свежие видео от него.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:32

Про еміграцію та заробітчанство

Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.
Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.
Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.
Ні "Так", ні "Ні"...
Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.
Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:38

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Про еміграцію та заробітчанство

Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.
Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.
Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.
Ні "Так", ні "Ні"...
Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.
Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.


Успіхів, але не ті часи зараз, щоб "легко знайти"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:47

Це вірно. Але ж треба щось і робити...
Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.".
Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США).
Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року).
Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.
Відвідує батьків по суботах...
"Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 13:00

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Це вірно. Але ж треба щось і робити...
Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.".
Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США).
Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року).
Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.
Відвідує батьків по суботах...
"Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".


Щодо ефективності, в американців взагалі трохи інша ментальність. Вони реально рвуть дупу, поки будують кар'єру, після досягнення певного рівня (то вже суб'єктивно) заспокоюються і далі - як стерилізовані коти. При цьому, в них тендітна душевна організація, і для довгострокової плідної роботи треба дуже обережно підходити з критикою будь-чого, для цього використовують підхід "bullshit sandwich". Більш ранимі за них, мабуть, тільки брітіші.
А у наших, спрацьовує "природній відбір" - пробиваються в США в першу чергу трудоголіки і амбітні. То ж і складається таке враження
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 13:13

  akurt написав:
  Bolt написав:Вы перепутали его с этим чуваком:
https://youtu.be/bd3NsMkLejc

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.
Есть свежие видео от него.

У этого чувака с Нью-Йорка более глобальные цели, а не оставаться развозчиком бургеров как Мирошниченко.
Bolt
 
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