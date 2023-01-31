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Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру. Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей. Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав. Ні "Так", ні "Ні"... Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США. Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.
Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру. Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей. Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав. Ні "Так", ні "Ні"... Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США. Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.
Це вірно. Але ж треба щось і робити... Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.". Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США). Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року). Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити". Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході. Відвідує батьків по суботах... "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
akurt написав:Це вірно. Але ж треба щось і робити... Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.". Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США). Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року). Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити". Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході. Відвідує батьків по суботах... "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
Щодо ефективності, в американців взагалі трохи інша ментальність. Вони реально рвуть дупу, поки будують кар'єру, після досягнення певного рівня (то вже суб'єктивно) заспокоюються і далі - як стерилізовані коти. При цьому, в них тендітна душевна організація, і для довгострокової плідної роботи треба дуже обережно підходити з критикою будь-чого, для цього використовують підхід "bullshit sandwich". Більш ранимі за них, мабуть, тільки брітіші. А у наших, спрацьовує "природній відбір" - пробиваються в США в першу чергу трудоголіки і амбітні. То ж і складається таке враження
Ну, в соціумі багато прикладів, коли «глобальні ідеї» закінчувалися повним пшиком. Віталій Мірошниченко цінний працьовитістю, адекватністю та оптимізмом…
Але і в першому, і в другому випадку учасники форуму повинні робити висновки про стратегічний розвиток для своєї родини. Зараз проходить суттєва переоцінка всіх цінностей та здібностей. Тут можуть бути різні варіанти: - грати в лотерею; - вигідно оженитися - можливо вже в третій раз. - приділити особливу увагу освіті дітей. Ви ж розумієте, що пану Віталію варто ще десять років розвозити бургери, але діти почнуть навчатися в UC-Davis. Це майже поруч з його будинком. На скільки я пам‘ятаю, іхати не більше 20 хвилин.
rjkz написав:Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо. Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.
Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?
Вы наверняка в курсе, что в США цены на автомобили почти в 2 раза ниже, чем на украинском рынке. Спросите у барабашова, он в этом бОльший специалист. Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской. Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому? И сколько страховка в Украине и сколько в США?
Вы мне год назад где-то скидывали сайт вашего дилера Тойоты конкретно по моей бывшей машине Новые цены на новое поколение не радуют вообще Особенно на Секвойю. Помню знакомый новую у нас при Юще ещё брал за 89 платинум естественно, а у вас они тогда вроде от 56ти стоили, но там в этой версии мало наворотов набить можно именно у дилера на гарантийный авто И не забывайте главного - у нас некоторые машины, не Пассат конечно, рассматриваются на вторичном рынке только в том-версиях, ибо их таможня хорошо б/у не отличается от таких же бомж-вариантов у вас для периферийного сантехника или сварщика из ипеней Юты например, а цена на новое авто там часто различается у дилера двукратно(полный привод, вариант салона, V6 или V8 и т.д.). Кроме того часто у нас берут только дизель чтоб скроить(чисто на заправке, не на ремонте его позже) а разница на новый пикап с дизелем в топе и инжектором в топе достигает 10куе у некоторых производителей. И такой новый пикап да 140куе у нас при им что он без налогов стоит 75-80 у вас давно никому не нужен, чай не Лексус 570й или РР с компрессором. Поэтому в лоб цены именно по авто сегменту сравнивать наши рынки не надо, разные срезы общества покупают эти авто, разные деньги стоит эксплуатация этих авто, разные расстояния на этих авто в среднем за год преодолеваются. И сомневаюсь что бандюки дикого запада прутся от новых Х5-Х6-Х7, которые именно у вас и собираются.