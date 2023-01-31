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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 384385386387>
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56

  Bolt написав:Вы перепутали его с этим чуваком:
https://youtu.be/bd3NsMkLejc

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.
Есть свежие видео от него.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:32

Про еміграцію та заробітчанство

Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.
Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.
Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.
Ні "Так", ні "Ні"...
Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.
Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:38

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Про еміграцію та заробітчанство

Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.
Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.
Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.
Ні "Так", ні "Ні"...
Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.
Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.


Успіхів, але не ті часи зараз, щоб "легко знайти"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:47

Це вірно. Але ж треба щось і робити...
Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.".
Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США).
Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року).
Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.
Відвідує батьків по суботах...
"Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 13:00

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Це вірно. Але ж треба щось і робити...
Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.".
Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США).
Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року).
Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".
Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.
Відвідує батьків по суботах...
"Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".


Щодо ефективності, в американців взагалі трохи інша ментальність. Вони реально рвуть дупу, поки будують кар'єру, після досягнення певного рівня (то вже суб'єктивно) заспокоюються і далі - як стерилізовані коти. При цьому, в них тендітна душевна організація, і для довгострокової плідної роботи треба дуже обережно підходити з критикою будь-чого, для цього використовують підхід "bullshit sandwich". Більш ранимі за них, мабуть, тільки брітіші.
А у наших, спрацьовує "природній відбір" - пробиваються в США в першу чергу трудоголіки і амбітні. То ж і складається таке враження
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 13:13

  akurt написав:
  Bolt написав:Вы перепутали его с этим чуваком:
https://youtu.be/bd3NsMkLejc

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.
Есть свежие видео от него.

У этого чувака с Нью-Йорка более глобальные цели, а не оставаться развозчиком бургеров как Мирошниченко.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:19

Ну, в соціумі багато прикладів, коли «глобальні ідеї» закінчувалися повним пшиком.
Віталій Мірошниченко цінний працьовитістю, адекватністю та оптимізмом…

Але і в першому, і в другому випадку учасники форуму повинні робити висновки про стратегічний розвиток для своєї родини. Зараз проходить суттєва переоцінка всіх цінностей та здібностей.
Тут можуть бути різні варіанти:
- грати в лотерею;
- вигідно оженитися - можливо вже в третій раз.
- приділити особливу увагу освіті дітей.
Ви ж розумієте, що пану Віталію варто ще десять років розвозити бургери, але діти почнуть навчатися в UC-Davis.
Це майже поруч з його будинком. На скільки я пам‘ятаю, іхати не більше 20 хвилин.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:34

  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо.
Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.

Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?


Вы наверняка в курсе, что в США цены на автомобили почти в 2 раза ниже, чем на украинском рынке.
Спросите у барабашова, он в этом бОльший специалист.
Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской.
Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому?
И сколько страховка в Украине и сколько в США?

Вы мне год назад где-то скидывали сайт вашего дилера Тойоты конкретно по моей бывшей машине
Новые цены на новое поколение не радуют вообще
Особенно на Секвойю. Помню знакомый новую у нас при Юще ещё брал за 89 платинум естественно, а у вас они тогда вроде от 56ти стоили, но там в этой версии мало наворотов набить можно именно у дилера на гарантийный авто
И не забывайте главного - у нас некоторые машины, не Пассат конечно, рассматриваются на вторичном рынке только в том-версиях, ибо их таможня хорошо б/у не отличается от таких же бомж-вариантов у вас для периферийного сантехника или сварщика из ипеней Юты например, а цена на новое авто там часто различается у дилера двукратно(полный привод, вариант салона, V6 или V8 и т.д.). Кроме того часто у нас берут только дизель чтоб скроить(чисто на заправке, не на ремонте его позже) а разница на новый пикап с дизелем в топе и инжектором в топе достигает 10куе у некоторых производителей. И такой новый пикап да 140куе у нас при им что он без налогов стоит 75-80 у вас давно никому не нужен, чай не Лексус 570й или РР с компрессором. Поэтому в лоб цены именно по авто сегменту сравнивать наши рынки не надо, разные срезы общества покупают эти авто, разные деньги стоит эксплуатация этих авто, разные расстояния на этих авто в среднем за год преодолеваются. И сомневаюсь что бандюки дикого запада прутся от новых Х5-Х6-Х7, которые именно у вас и собираются.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.
А от навіщо це Вам?
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.
Відвідує батьків по суботах...

За 20 років адекватна кар'єра для м.н.с. - або професор, або власник бізнесу...
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