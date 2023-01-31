Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 384385386387> Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56 Bolt написав: Вы перепутали его с этим чуваком:

https://youtu.be/bd3NsMkLejc Вы перепутали его с этим чуваком:

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.

Есть свежие видео от него. Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.Есть свежие видео от него. akurt

Повідомлень: 7331 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2933 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 12:32 Про еміграцію та заробітчанство



Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.

Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.

Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.

Ні "Так", ні "Ні"...

Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.

Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник. akurt

Повідомлень: 7331 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2933 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 12:38 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Про еміграцію та заробітчанство



Вчора здивували приятелі, з якими інколи спілкуюся: провели розпродаж майна та меблів в Анталії, де орендували квартиру.

Родина: жінка (українка) та чоловік (турок). Без дітей.

Подавали на візу CUAET жінка отримала, а чоловік - турок - чекав 7 місяців, так нічого і не отримав.

Ні "Так", ні "Ні"...

Знайшли родича чи знайомого - спонсора із США за програмою U4U - та виїжджають в США.

Сподіваються, що чоловік-турок легко знайде роботу за своїм фахом. Здається, ІТ-ник.



Успіхів, але не ті часи зараз, щоб "легко знайти" Успіхів, але не ті часи зараз, щоб "легко знайти" Faceless

Модератор Повідомлень: 32656 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1366 раз. Подякували: 7684 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 12:47 Це вірно. Але ж треба щось і робити...

Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.".

Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США).

Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року).

Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".

Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.

Відвідує батьків по суботах...

"Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити". akurt

Повідомлень: 7331 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2933 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 13:00 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Це вірно. Але ж треба щось і робити...

Згадую історію, яка була років 20 тому: мій колишній шеф виїхав до США - разом з родиною сина, який працював дуже перспективаним "м.н.с.".

Після приїзду та поселення той "м.н.с." ретельно розсилав про себе резюме в різні компанії і через 3 місяця нарешті "рибка клюнула": взяли на роботу в страхову компанію на 40 000 доларів на рік (схід США).

Працював дуже ретельно і через рік пройшлов переатестацію з відміткою 'excellent' та підвищенням зарплатні відразу до 80 000 доларів на рік (в цінах 2002 року).

Мене тоді здивувала фраза його батька: "Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".

Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.

Відвідує батьків по суботах...

"Наші тут працюють значно ефективніше, ніж місцеві - бо Бог дав шанс і треба його не втратити".



Щодо ефективності, в американців взагалі трохи інша ментальність. Вони реально рвуть дупу, поки будують кар'єру, після досягнення певного рівня (то вже суб'єктивно) заспокоюються і далі - як стерилізовані коти. При цьому, в них тендітна душевна організація, і для довгострокової плідної роботи треба дуже обережно підходити з критикою будь-чого, для цього використовують підхід "bullshit sandwich". Більш ранимі за них, мабуть, тільки брітіші.

А у наших, спрацьовує "природній відбір" - пробиваються в США в першу чергу трудоголіки і амбітні. То ж і складається таке враження Щодо ефективності, в американців взагалі трохи інша ментальність. Вони реально рвуть дупу, поки будують кар'єру, після досягнення певного рівня (то вже суб'єктивно) заспокоюються і далі - як стерилізовані коти. При цьому, в них тендітна душевна організація, і для довгострокової плідної роботи треба дуже обережно підходити з критикою будь-чого, для цього використовують підхід "bullshit sandwich". Більш ранимі за них, мабуть, тільки брітіші.А у наших, спрацьовує "природній відбір" - пробиваються в США в першу чергу трудоголіки і амбітні. То ж і складається таке враження Faceless

Модератор Повідомлень: 32656 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1366 раз. Подякували: 7684 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 13:13 akurt написав: Bolt написав: Вы перепутали его с этим чуваком:

https://youtu.be/bd3NsMkLejc Вы перепутали его с этим чуваком:

Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.

Есть свежие видео от него. Точно, что перепутали: у Виталия Мирошниченко все неплохо (хотя и не жирно) и он живет в Sacramento на север от San Francisco.Есть свежие видео от него.

У этого чувака с Нью-Йорка более глобальные цели, а не оставаться развозчиком бургеров как Мирошниченко. У этого чувака с Нью-Йорка более глобальные цели, а не оставаться развозчиком бургеров как Мирошниченко. Bolt Повідомлень: 1563 З нами з: 09.11.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 14:19 Ну, в соціумі багато прикладів, коли «глобальні ідеї» закінчувалися повним пшиком.

Віталій Мірошниченко цінний працьовитістю, адекватністю та оптимізмом…



Але і в першому, і в другому випадку учасники форуму повинні робити висновки про стратегічний розвиток для своєї родини. Зараз проходить суттєва переоцінка всіх цінностей та здібностей.

Тут можуть бути різні варіанти:

- грати в лотерею;

- вигідно оженитися - можливо вже в третій раз.

- приділити особливу увагу освіті дітей.

Ви ж розумієте, що пану Віталію варто ще десять років розвозити бургери, але діти почнуть навчатися в UC-Davis.

Це майже поруч з його будинком. На скільки я пам‘ятаю, іхати не більше 20 хвилин. akurt

Повідомлень: 7331 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2933 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 15:34 rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо.

Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых. Мне сложно сказать почему, но американский рынок выходят производители с такими условиями, что просто непонятно зачем оно им надо.Например, несколько лет назад WV давал в кредит под 0,1% годовых.

Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке? Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?



Вы наверняка в курсе, что в США цены на автомобили почти в 2 раза ниже, чем на украинском рынке.

Спросите у барабашова, он в этом бОльший специалист.

Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской.

Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому?

И сколько страховка в Украине и сколько в США? Вы наверняка в курсе, что в США цены на автомобили почти в 2 раза ниже, чем на украинском рынке.Спросите у барабашова, он в этом бОльший специалист.Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской.Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому?И сколько страховка в Украине и сколько в США?

Вы мне год назад где-то скидывали сайт вашего дилера Тойоты конкретно по моей бывшей машине

Новые цены на новое поколение не радуют вообще

Особенно на Секвойю. Помню знакомый новую у нас при Юще ещё брал за 89 платинум естественно, а у вас они тогда вроде от 56ти стоили, но там в этой версии мало наворотов набить можно именно у дилера на гарантийный авто

И не забывайте главного - у нас некоторые машины, не Пассат конечно, рассматриваются на вторичном рынке только в том-версиях, ибо их таможня хорошо б/у не отличается от таких же бомж-вариантов у вас для периферийного сантехника или сварщика из ипеней Юты например, а цена на новое авто там часто различается у дилера двукратно(полный привод, вариант салона, V6 или V8 и т.д.). Кроме того часто у нас берут только дизель чтоб скроить(чисто на заправке, не на ремонте его позже) а разница на новый пикап с дизелем в топе и инжектором в топе достигает 10куе у некоторых производителей. И такой новый пикап да 140куе у нас при им что он без налогов стоит 75-80 у вас давно никому не нужен, чай не Лексус 570й или РР с компрессором. Поэтому в лоб цены именно по авто сегменту сравнивать наши рынки не надо, разные срезы общества покупают эти авто, разные деньги стоит эксплуатация этих авто, разные расстояния на этих авто в среднем за год преодолеваются. И сомневаюсь что бандюки дикого запада прутся от новых Х5-Х6-Х7, которые именно у вас и собираются. Вы мне год назад где-то скидывали сайт вашего дилера Тойоты конкретно по моей бывшей машинеНовые цены на новое поколение не радуют вообщеОсобенно на Секвойю. Помню знакомый новую у нас при Юще ещё брал за 89 платинум естественно, а у вас они тогда вроде от 56ти стоили, но там в этой версии мало наворотов набить можно именно у дилера на гарантийный автоИ не забывайте главного - у нас некоторые машины, не Пассат конечно, рассматриваются на вторичном рынке только в том-версиях, ибо их таможня хорошо б/у не отличается от таких же бомж-вариантов у вас для периферийного сантехника или сварщика из ипеней Юты например, а цена на новое авто там часто различается у дилера двукратно(полный привод, вариант салона, V6 или V8 и т.д.). Кроме того часто у нас берут только дизель чтоб скроить(чисто на заправке, не на ремонте его позже) а разница на новый пикап с дизелем в топе и инжектором в топе достигает 10куе у некоторых производителей. И такой новый пикап да 140куе у нас при им что он без налогов стоит 75-80 у вас давно никому не нужен, чай не Лексус 570й или РР с компрессором. Поэтому в лоб цены именно по авто сегменту сравнивать наши рынки не надо, разные срезы общества покупают эти авто, разные деньги стоит эксплуатация этих авто, разные расстояния на этих авто в среднем за год преодолеваются. И сомневаюсь что бандюки дикого запада прутся от новых Х5-Х6-Х7, которые именно у вас и собираются. барабашов Повідомлень: 2956 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 15:55 Re: Еміграція, заробітчанство Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.

А от навіщо це Вам? airmax78 Повідомлень: 41755 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 січ, 2023 16:01 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.

Відвідує батьків по суботах... Ну що: наш у минулом м.н.с. працює більш ніж вдало по цей час, вже має двох дітей, власний будинок в одному із штатів на сході.Відвідує батьків по суботах...

За 20 років адекватна кар'єра для м.н.с. - або професор, або власник бізнесу... За 20 років адекватна кар'єра для м.н.с. - або професор, або власник бізнесу... Denik Повідомлень: 1846 З нами з: 23.02.09 Подякував: 547 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 384385386387> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless