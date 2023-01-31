airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.
А от навіщо це Вам?
Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто.
Я не буду питати:
Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..."
Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше.
Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.
Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..."
В цьому сенсі мені тільки цікаво, як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках".
Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!).
Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу:
"А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?"
Це чудова фраза, яка в наші буремні часи є основною.
Вважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум.