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#<1 ... 384385386387 Додано: Вів 31 січ, 2023 16:42 airmax78 написав: Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.

А от навіщо це Вам? Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.А от навіщо це Вам?

Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто.

Я не буду питати:

airmax78 написав: А от навіщо це Вам? А от навіщо це Вам?

Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..."

Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше.

Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.

Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..."

В цьому сенсі мені тільки цікаво , як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках".

Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!).

Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу:

"А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?"

Це чудова фраза, яка в наші буремні часи є основною.

Вважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум. Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто.Я не буду питати:Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..."Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше.Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..."В цьому сенсі, як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках".Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!).Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу:"А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?"Це чудова фраза, якаВважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум. akurt

Повідомлень: 7331 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2933 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 384385386387 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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