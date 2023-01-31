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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:42

  airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.
А от навіщо це Вам?

Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто.
Я не буду питати:
  airmax78 написав: А от навіщо це Вам?

Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..."
Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше.
Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.
Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..."
В цьому сенсі мені тільки цікаво, як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках".
Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!).
Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу:
"А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?"
Це чудова фраза, яка в наші буремні часи є основною.
Вважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 17:32

  akurt написав:
  airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.
А от навіщо це Вам?

Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто.
Я не буду питати:
  airmax78 написав: А от навіщо це Вам?

Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..."
Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше.
Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.
Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..."
В цьому сенсі мені тільки цікаво, як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках".
Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!).
Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу:
"А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?"
Це чудова фраза, яка в наші буремні часи є основною.
Вважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум.

Ті хто виїхав з Галічини у 1901-1911 роках - в них навіть думки не було, що вже у 1918 з'явиться українська незалежна держава. Ті хто виїхав до Польші та Грузії - я все ж таки вірю що більшисть повернеться. Но історії тих хто повернеться - Вас взагалі не цікавлять і не надихають. Вас надихають історії тих хто тікає до Штатів та Канади - звідки, з високою вірогідністю, повернеться менше 1%. Ну добре це обсмоктувати в мирні часи, але зараз... Люди тікають з країни, кидають її (в багатьох випадках їм навіть нічого не загрожує) в той час як їх співвітчизники на фронті вмирають щоб не дати орками захопити зайвий будинок в якомусь сраному Бахмуті. І вас саме це захоплює.
Я цього не розумію. Так, риба можливо і шукає де глибше, але людина, яка в такий час шукає де краще - чи то взагалі людина, чи просто організм?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:14

Ну добре, що Ви знайшли в мені злодія.
Слава Богу, що злодій один і більше немає нікого.
Щодо США і Канади мені цікаво тільки тим, що маю деяке відношення до цих країн - наприклад, спілкуюся з трьома родинами, які виіхали за візою CUAET і цікавлюся тільки тим, як люди себе там знаходять.
Цікавлючись, знову звертаю увагу саме на таку фразу:
"Що ти таке вмієш робити і яку користь ти можеш принести роботодавцю, за що він заплатить гроші".
Тобто реально цікава поведінка соціуму з тієї точки зору, що в наші буремні части це стало основним питанням життя.

В цьому сенсі регулярно дивлюсь на YouTube ролики від дивного трохи легіня з України, який - залишивши жінку та дитину - і після роботи на протязі 4 років зварювальником в Польщі - шукає себе в Канаді. Реально цікаво: Palmer Life.
https://www.youtube.com/@Palmerlife
Його там в коментах як тільки не обзивають, як тільки не товчуть носом об землю.
Він у вчорашньому ролику навіть спитав: "Люди, за що ви мене так топчите, б"єте та ображаєте?"
А там головним є саме це: як виявилося, в свої 35 років він нічого не вміє робити, і єдине, чому навчився в Польші - то по 10 годин на добу дивитися в одну точку на зварювальному шві та дихати газами від того.
Ось це дуже важливо - я вважаю - озирнутися по боках та зрозуміти, що ти таке вмієш робити, чим ти корисний людству/роботодавцю - бо часи змінилися більше, ніж суттєво.
Еміграція, заробітчанство... На жаль, тема дня...
akurt
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  #<1 ... 384385386387
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