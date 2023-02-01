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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:42

  airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.
А от навіщо це Вам?

Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто.
Я не буду питати:
  airmax78 написав: А от навіщо це Вам?

Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..."
Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше.
Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.
Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..."
В цьому сенсі мені тільки цікаво, як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках".
Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!).
Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу:
"А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?"
Це чудова фраза, яка в наші буремні часи є основною.
Вважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 17:32

  akurt написав:
  airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.
А от навіщо це Вам?

Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто.
Я не буду питати:
  airmax78 написав: А от навіщо це Вам?

Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..."
Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше.
Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.
Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..."
В цьому сенсі мені тільки цікаво, як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках".
Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!).
Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу:
"А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?"
Це чудова фраза, яка в наші буремні часи є основною.
Вважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум.

Ті хто виїхав з Галічини у 1901-1911 роках - в них навіть думки не було, що вже у 1918 з'явиться українська незалежна держава. Ті хто виїхав до Польші та Грузії - я все ж таки вірю що більшисть повернеться. Но історії тих хто повернеться - Вас взагалі не цікавлять і не надихають. Вас надихають історії тих хто тікає до Штатів та Канади - звідки, з високою вірогідністю, повернеться менше 1%. Ну добре це обсмоктувати в мирні часи, але зараз... Люди тікають з країни, кидають її (в багатьох випадках їм навіть нічого не загрожує) в той час як їх співвітчизники на фронті вмирають щоб не дати орками захопити зайвий будинок в якомусь сраному Бахмуті. І вас саме це захоплює.
Я цього не розумію. Так, риба можливо і шукає де глибше, але людина, яка в такий час шукає де краще - чи то взагалі людина, чи просто організм?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:14

Ну добре, що Ви знайшли в мені злодія.
Слава Богу, що злодій один і більше немає нікого.
Щодо США і Канади мені цікаво тільки тим, що маю деяке відношення до цих країн - наприклад, спілкуюся з трьома родинами, які виіхали за візою CUAET і цікавлюся тільки тим, як люди себе там знаходять.
Цікавлючись, знову звертаю увагу саме на таку фразу:
"Що ти таке вмієш робити і яку користь ти можеш принести роботодавцю, за що він заплатить гроші".
Тобто реально цікава поведінка соціуму з тієї точки зору, що в наші буремні части це стало основним питанням життя.

В цьому сенсі регулярно дивлюсь на YouTube ролики від дивного трохи легіня з України, який - залишивши жінку та дитину - і після роботи на протязі 4 років зварювальником в Польщі - шукає себе в Канаді. Реально цікаво: Palmer Life.
https://www.youtube.com/@Palmerlife
Його там в коментах як тільки не обзивають, як тільки не товчуть носом об землю.
Він у вчорашньому ролику навіть спитав: "Люди, за що ви мене так топчите, б"єте та ображаєте?"
А там головним є саме це: як виявилося, в свої 35 років він нічого не вміє робити, і єдине, чому навчився в Польші - то по 10 годин на добу дивитися в одну точку на зварювальному шві та дихати газами від того.
Ось це дуже важливо - я вважаю - озирнутися по боках та зрозуміти, що ти таке вмієш робити, чим ти корисний людству/роботодавцю - бо часи змінилися більше, ніж суттєво.
Еміграція, заробітчанство... На жаль, тема дня...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Я думаю он имеет в виду, что истории достижений, меньше инструментальной погрешности), а судьбы, истории успешного успеха, ломают тысячам наивных экспатов.
И уж если заниматься такой социологией в научных целях, то стараться это делать объективно, учитывая что между эммиграцией и беженством - пропасть, заполненная разрушенными судьбами.
ИМХО
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:47

  airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.
А от навіщо це Вам?

пу как раз заинтересован, чтобы как можно больше осталось, у него большие планы на освоение зауралья.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:50

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію.
А от навіщо це Вам?

пу как раз заинтересован, чтобы как можно больше осталось, у него большие планы на освоение зауралья.

Ему не нужно нелояльное население. Он даже своих рабов пока еще отпускает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:03

  Bolt написав:Закинуло в рекомендованные на Ютубе. https://youtu.be/78u_z3Jc8DY

Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит?
Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!


За ссылку спасибо, поставил плюс.
Это студия, но судя по всему в кондо таунхоме. Кроме этого ролика еще не посмотрел. Ему с ценой в общем-то повезло, но смотря где он это снимает.
Моим знакомым повезло побольше, они снимают 1 бдрм, то есть, спальня+гостинная да еще с ремонтом, которых не часто увидишь в НЙ в этом сегменте. Когда въезжали, им уже поставили новый кухонный гарнитур (правда, из Хоум Дипо, это типа нашего епа) с новыми холодильником, микровейкой, плитой и дишвошером(посудомойка). И тоже за 1100.
Знакомый примерно в той локации сдает в кооперативных домах студии по 1500.
Судя по сумке НетКост и содержимому холодильника, они живут в Южном Бруклине.
Подозреваю, между ветками B,Q и N,F трейнами.
Если-бы они снимали не в таунхоме (это пока предположительно), а в многоквартирном доме, то в домах есть свои ландроматы, никуда не надо ходить.
У меня в доме 6 стиралок и 7 сушилок.
Забросил вещи, поставил в телефоне таймер и пощел домой, потом пришел, перекинул в сушилку и опять домой.
То что он работает на минималку - для молодого ньюкамера не страшно, то что свалил со стройки - правильно сделал.
Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.

Ну и на плиту лендлорд их тупо развел.
Сдаваемое жилье ОБЯЗАНО быть оборудовано плитой по закону штата НЙ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 01:05

  beee написав:
Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Закинуло в рекомендованные на Ютубе. https://youtu.be/78u_z3Jc8DY

Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит?
Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!

Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?


В польше ныл лет 8, что всё плохо. Его депортировали. Теперь в США ноет. Не ищет человек лёгких путей


Кто? Чувак с видео?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 02:36

  Denik написав:
  rjkz написав:По моей теме, продукт канадского производства, который в Украине стоит 100+ долларов за единицу измерения, на американском рынке, как мне говорили, стоит около 40 долларов.

Хіба на українському ринку є продукти канадського виробництва??? ))))))
  rjkz написав:То китайское, что поставляется в США обычно дешевле и качественнее того же самого, что поставляется в Украину.
Мои соображения таковы, что емкость американского рынка такова, что объемы и скорость реализации намного важней того, на чем зарабатывают на украинском рынке. Плюс сумасшедшая конкуренция.

Це-міфи. поки не буде конкретних прикладів - це все бла-бла-бла.
  rjkz написав:Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской.
Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому?
И сколько страховка в Украине и сколько в США?

В Україні куплять б/в Пасстат з США за кеш без всякого кредита. І заплатять 1000-1500 грн на рік за автоцивілку і всьо. Переплачують в США тут дурних менше.
  Gastarbaiter написав:Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?

В Києві достатньо претендентів в пакувальники серед тих, хто мають житло, або хто одружився з тими, хто має житло. Ринок аренди житла - це більше всякі ІТ та взагалі талановиті люди, що перемістилися до Києва, коли отримували вищу освіту, пройшовши конкурсний відбір на достатньо престижні спеціальності.


Даже лень отвечать. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 02:49

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?


Вы наверняка в курсе, что в США цены на автомобили почти в 2 раза ниже, чем на украинском рынке.
Спросите у барабашова, он в этом бОльший специалист.
Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской.
Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому?
И сколько страховка в Украине и сколько в США?

Вы мне год назад где-то скидывали сайт вашего дилера Тойоты конкретно по моей бывшей машине
Новые цены на новое поколение не радуют вообще
Особенно на Секвойю. Помню знакомый новую у нас при Юще ещё брал за 89 платинум естественно, а у вас они тогда вроде от 56ти стоили, но там в этой версии мало наворотов набить можно именно у дилера на гарантийный авто
И не забывайте главного - у нас некоторые машины, не Пассат конечно, рассматриваются на вторичном рынке только в том-версиях, ибо их таможня хорошо б/у не отличается от таких же бомж-вариантов у вас для периферийного сантехника или сварщика из ипеней Юты например, а цена на новое авто там часто различается у дилера двукратно(полный привод, вариант салона, V6 или V8 и т.д.). Кроме того часто у нас берут только дизель чтоб скроить(чисто на заправке, не на ремонте его позже) а разница на новый пикап с дизелем в топе и инжектором в топе достигает 10куе у некоторых производителей. И такой новый пикап да 140куе у нас при им что он без налогов стоит 75-80 у вас давно никому не нужен, чай не Лексус 570й или РР с компрессором. Поэтому в лоб цены именно по авто сегменту сравнивать наши рынки не надо, разные срезы общества покупают эти авто, разные деньги стоит эксплуатация этих авто, разные расстояния на этих авто в среднем за год преодолеваются. И сомневаюсь что бандюки дикого запада прутся от новых Х5-Х6-Х7, которые именно у вас и собираются.


Я не в курсе или Тундру и Секвою официально поставляют на украинский рынок.
А вот Пассаты - да, но тут, конечно, надо учитывать, что в США легковушки на дизеле практически отсутствуют и да, чаще представлены в топ комплектациях, в то время как в Украине могут и в базовых.
Я-ж приводил когда-то пример по своей машине. 30+ в неполной комплектации (без ксенона, люка, кожи и с немаксимальным двигателем, но автомат, безключевое и все остальные опции) брал, 40 на полную и 19,5 на полную на рынке США и другой не представлено было.
rjkz
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