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airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію. А от навіщо це Вам?
Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто. Я не буду питати:
airmax78 написав: А от навіщо це Вам?
Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..." Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше. Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців. Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..." В цьому сенсі мені тільки цікаво, як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках". Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!). Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу: "А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?" Це чудова фраза, яка в наші буремні часи є основною. Вважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум.
airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію. А от навіщо це Вам?
Дуже цікаво це слухати від людини, яка виїхала у Відень. Реально круто. Я не буду питати:
airmax78 написав: А от навіщо це Вам?
Мені це цікаво тільки тим, що "Риба шукає де глибше, а людина - де ліпше..." Не буду ж я наводити дані про те, скільки людей виїхало в Польщу (писали 1,5 мільйона), в Грузію (на днях приятелі сказали, що з Херсона люди через Крим виїхали та осіли в Грузії) і таке інше. Мені більше цікаво саме це: "Еміграція, заробітчанство": згадайте події початку 20 століття, коли у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців. Як сказав Воланд: "...люди как люди. Любят деньги, но это всегда так было..." В цьому сенсі мені тільки цікаво, як себе люди там находять з точки зору фрази, яку я почув років 15 від свого одногрупника по університету - коли я привів до нього в офіс з надією влаштувати в приємне місце родичку. У великій залі офіса сиділо за робочими столами десь 20 працівників - серед них був інший хлопець з моєї студентської групи (в групі він був самим "крутим") - я думав, що він відразу підведеться та кинеться обнімати - бо багато часу провели в студентські роки за преферансом, пивом, вином та граблями на всіляких "суботниках". Але він тільки очі підвів і не мав права встати та відірватися від роботи... Така була дисципліна (!). Так ось мій одногрупник - директор фірми - тоді сказва чудову і в нас час особливо важливу фразу: "А що вона таке вміє робити, яку користь може принЕсти, за що я їй буду платити гроші?" Це чудова фраза, яка в наші буремні часи є основною. Вважайте - а це так і є - що я просто продовжую вивчати соціум.
Ті хто виїхав з Галічини у 1901-1911 роках - в них навіть думки не було, що вже у 1918 з'явиться українська незалежна держава. Ті хто виїхав до Польші та Грузії - я все ж таки вірю що більшисть повернеться. Но історії тих хто повернеться - Вас взагалі не цікавлять і не надихають. Вас надихають історії тих хто тікає до Штатів та Канади - звідки, з високою вірогідністю, повернеться менше 1%. Ну добре це обсмоктувати в мирні часи, але зараз... Люди тікають з країни, кидають її (в багатьох випадках їм навіть нічого не загрожує) в той час як їх співвітчизники на фронті вмирають щоб не дати орками захопити зайвий будинок в якомусь сраному Бахмуті. І вас саме це захоплює. Я цього не розумію. Так, риба можливо і шукає де глибше, але людина, яка в такий час шукає де краще - чи то взагалі людина, чи просто організм?
Ну добре, що Ви знайшли в мені злодія. Слава Богу, що злодій один і більше немає нікого. Щодо США і Канади мені цікаво тільки тим, що маю деяке відношення до цих країн - наприклад, спілкуюся з трьома родинами, які виіхали за візою CUAET і цікавлюся тільки тим, як люди себе там знаходять. Цікавлючись, знову звертаю увагу саме на таку фразу: "Що ти таке вмієш робити і яку користь ти можеш принести роботодавцю, за що він заплатить гроші". Тобто реально цікава поведінка соціуму з тієї точки зору, що в наші буремні части це стало основним питанням життя.
В цьому сенсі регулярно дивлюсь на YouTube ролики від дивного трохи легіня з України, який - залишивши жінку та дитину - і після роботи на протязі 4 років зварювальником в Польщі - шукає себе в Канаді. Реально цікаво: Palmer Life. https://www.youtube.com/@Palmerlife Його там в коментах як тільки не обзивають, як тільки не товчуть носом об землю. Він у вчорашньому ролику навіть спитав: "Люди, за що ви мене так топчите, б"єте та ображаєте?" А там головним є саме це: як виявилося, в свої 35 років він нічого не вміє робити, і єдине, чому навчився в Польші - то по 10 годин на добу дивитися в одну точку на зварювальному шві та дихати газами від того. Ось це дуже важливо - я вважаю - озирнутися по боках та зрозуміти, що ти таке вмієш робити, чим ти корисний людству/роботодавцю - бо часи змінилися більше, ніж суттєво. Еміграція, заробітчанство... На жаль, тема дня...
Я думаю он имеет в виду, что истории достижений, меньше инструментальной погрешности), а судьбы, истории успешного успеха, ломают тысячам наивных экспатов. И уж если заниматься такой социологией в научных целях, то стараться это делать объективно, учитывая что между эммиграцией и беженством - пропасть, заполненная разрушенными судьбами. ИМХО
airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію. А от навіщо це Вам?
пу как раз заинтересован, чтобы как можно больше осталось, у него большие планы на освоение зауралья.
airmax78 написав:Акурт, а навіщо Вам щоб всі виїхали з України? Чому так радієте кожному новому емігранту? Я знаю тільки одну людину яка дійсно зацікавлена щоб з України поїхало, а краще загинуло, все притомне населення. На х починається на ло закінчується. Але його мотиви я розумію. А от навіщо це Вам?
пу как раз заинтересован, чтобы как можно больше осталось, у него большие планы на освоение зауралья.
Ему не нужно нелояльное население. Он даже своих рабов пока еще отпускает.
Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит? Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!
За ссылку спасибо, поставил плюс. Это студия, но судя по всему в кондо таунхоме. Кроме этого ролика еще не посмотрел. Ему с ценой в общем-то повезло, но смотря где он это снимает. Моим знакомым повезло побольше, они снимают 1 бдрм, то есть, спальня+гостинная да еще с ремонтом, которых не часто увидишь в НЙ в этом сегменте. Когда въезжали, им уже поставили новый кухонный гарнитур (правда, из Хоум Дипо, это типа нашего епа) с новыми холодильником, микровейкой, плитой и дишвошером(посудомойка). И тоже за 1100. Знакомый примерно в той локации сдает в кооперативных домах студии по 1500. Судя по сумке НетКост и содержимому холодильника, они живут в Южном Бруклине. Подозреваю, между ветками B,Q и N,F трейнами. Если-бы они снимали не в таунхоме (это пока предположительно), а в многоквартирном доме, то в домах есть свои ландроматы, никуда не надо ходить. У меня в доме 6 стиралок и 7 сушилок. Забросил вещи, поставил в телефоне таймер и пощел домой, потом пришел, перекинул в сушилку и опять домой. То что он работает на минималку - для молодого ньюкамера не страшно, то что свалил со стройки - правильно сделал. Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.
Ну и на плиту лендлорд их тупо развел. Сдаваемое жилье ОБЯЗАНО быть оборудовано плитой по закону штата НЙ.
Чувачок съепнул в Штаты по гринке летом. Показывает свою арендную хату в Нью-Йорке за 1100$ в месяц (грит, что обычно такая 1300-1400)+120 свет и газ.Поработал на стройке за 18 в час, тяжело. Перевёлся упаковщиком еды за минималку 15$.Кокой налог он с минималки платит? Я так на себя это все примерял. Куча лишних движений и на пару сот баксов больше на выхлопе?!
Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?
В польше ныл лет 8, что всё плохо. Его депортировали. Теперь в США ноет. Не ищет человек лёгких путей
rjkz написав:По моей теме, продукт канадского производства, который в Украине стоит 100+ долларов за единицу измерения, на американском рынке, как мне говорили, стоит около 40 долларов.
Хіба на українському ринку є продукти канадського виробництва??? ))))))
rjkz написав:То китайское, что поставляется в США обычно дешевле и качественнее того же самого, что поставляется в Украину. Мои соображения таковы, что емкость американского рынка такова, что объемы и скорость реализации намного важней того, на чем зарабатывают на украинском рынке. Плюс сумасшедшая конкуренция.
Це-міфи. поки не буде конкретних прикладів - це все бла-бла-бла.
rjkz написав:Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской. Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому? И сколько страховка в Украине и сколько в США?
В Україні куплять б/в Пасстат з США за кеш без всякого кредита. І заплатять 1000-1500 грн на рік за автоцивілку і всьо. Переплачують в США тут дурних менше.
Gastarbaiter написав:Интересно, какую хату он мог бы себе позволить арендовать в довоенном Киеве с зарплаты упаковщика (10-12 тыс. грн.)? И сколько бы сот баксов после этого оставалось на руках?
В Києві достатньо претендентів в пакувальники серед тих, хто мають житло, або хто одружився з тими, хто має житло. Ринок аренди житла - це більше всякі ІТ та взагалі талановиті люди, що перемістилися до Києва, коли отримували вищу освіту, пройшовши конкурсний відбір на достатньо престижні спеціальності.
Gastarbaiter написав:Когда тебе дают деньги под 1%, а наценка на продукцию 25%, то почему бы и не прокредитовать покупателя, попутно заработав еще и на страховке?
Вы наверняка в курсе, что в США цены на автомобили почти в 2 раза ниже, чем на украинском рынке. Спросите у барабашова, он в этом бОльший специалист. Тогда и задайте себе вопрос - сколько Вы переплачиваете, покупая условный Пассат в кредит в Украине под ...не знаю сколько там...15% годовых, и по цене скажем Х1,5 (чтобы гуманно) от американской. Страховая наверняка отстегивает дилерщипам. А где по другому? И сколько страховка в Украине и сколько в США?
Вы мне год назад где-то скидывали сайт вашего дилера Тойоты конкретно по моей бывшей машине Новые цены на новое поколение не радуют вообще Особенно на Секвойю. Помню знакомый новую у нас при Юще ещё брал за 89 платинум естественно, а у вас они тогда вроде от 56ти стоили, но там в этой версии мало наворотов набить можно именно у дилера на гарантийный авто И не забывайте главного - у нас некоторые машины, не Пассат конечно, рассматриваются на вторичном рынке только в том-версиях, ибо их таможня хорошо б/у не отличается от таких же бомж-вариантов у вас для периферийного сантехника или сварщика из ипеней Юты например, а цена на новое авто там часто различается у дилера двукратно(полный привод, вариант салона, V6 или V8 и т.д.). Кроме того часто у нас берут только дизель чтоб скроить(чисто на заправке, не на ремонте его позже) а разница на новый пикап с дизелем в топе и инжектором в топе достигает 10куе у некоторых производителей. И такой новый пикап да 140куе у нас при им что он без налогов стоит 75-80 у вас давно никому не нужен, чай не Лексус 570й или РР с компрессором. Поэтому в лоб цены именно по авто сегменту сравнивать наши рынки не надо, разные срезы общества покупают эти авто, разные деньги стоит эксплуатация этих авто, разные расстояния на этих авто в среднем за год преодолеваются. И сомневаюсь что бандюки дикого запада прутся от новых Х5-Х6-Х7, которые именно у вас и собираются.
Я не в курсе или Тундру и Секвою официально поставляют на украинский рынок. А вот Пассаты - да, но тут, конечно, надо учитывать, что в США легковушки на дизеле практически отсутствуют и да, чаще представлены в топ комплектациях, в то время как в Украине могут и в базовых. Я-ж приводил когда-то пример по своей машине. 30+ в неполной комплектации (без ксенона, люка, кожи и с немаксимальным двигателем, но автомат, безключевое и все остальные опции) брал, 40 на полную и 19,5 на полную на рынке США и другой не представлено было.