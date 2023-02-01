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#<1 ... 385386387388 Додано: Сер 01 лют, 2023 13:26 rjkz

О какой вашей машине речь, о той на которой новой вы кирпичи даже без целлофана в багажнике возили на стройку 15 лет назад или другой? Напомните что вообще это за авто. Цены у нас тогдашние помню, американские - нет.

Наибольшая разница шла на авто с сумашедшим объёмом типа 6.7-8литров, там тогда 15 лет назад акциз бешеный был даже на грузовики. Хаммер Н2 с 6,2 к примеру стоил у нас в топе 105-110тыс а в штатах предыдущая версия попроще с 6,0 от 53 до 59ти кажется. барабашов Повідомлень: 2962 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лют, 2023 13:41 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Даже лень отвечать. Даже лень отвечать.

Писати бла-бла-бла - не аргументи наводити. Писати бла-бла-бла - не аргументи наводити. Denik Повідомлень: 1848 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лют, 2023 14:23 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал. Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.

Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.

Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стани глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.

Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії. Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стани глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії. Denik Повідомлень: 1848 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 385386387388 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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