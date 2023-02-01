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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:26

rjkz
О какой вашей машине речь, о той на которой новой вы кирпичи даже без целлофана в багажнике возили на стройку 15 лет назад или другой? Напомните что вообще это за авто. Цены у нас тогдашние помню, американские - нет.
Наибольшая разница шла на авто с сумашедшим объёмом типа 6.7-8литров, там тогда 15 лет назад акциз бешеный был даже на грузовики. Хаммер Н2 с 6,2 к примеру стоил у нас в топе 105-110тыс а в штатах предыдущая версия попроще с 6,0 от 53 до 59ти кажется.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Даже лень отвечать.

Писати бла-бла-бла - не аргументи наводити.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.

Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.
Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стани глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.
Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.
Denik
 
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  #<1 ... 385386387388
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