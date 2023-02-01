rjkz написав:
Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.
Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.
Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стани глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.
Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.