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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:26
rjkz
О какой вашей машине речь, о той на которой новой вы кирпичи даже без целлофана в багажнике возили на стройку 15 лет назад или другой? Напомните что вообще это за авто. Цены у нас тогдашние помню, американские - нет.
Наибольшая разница шла на авто с сумашедшим объёмом типа 6.7-8литров, там тогда 15 лет назад акциз бешеный был даже на грузовики. Хаммер Н2 с 6,2 к примеру стоил у нас в топе 105-110тыс а в штатах предыдущая версия попроще с 6,0 от 53 до 59ти кажется.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 13:41
rjkz написав:
Даже лень отвечать.
Писати бла-бла-бла - не аргументи наводити.
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Denik
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Додано: Сер 01 лют, 2023 14:23
rjkz написав:
Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.
Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.
Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стане глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.
Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:22
Denik написав: rjkz написав:
Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.
Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.
Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стане глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.
Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.
Вибачте, але ви якось дуже сильно перебільшуєте роль нафто-газового сектору для США.
Тим більше в США в цьому плані все якраз супер - є поклади, є велика територія(+ Аляска), під боком є дружня Канада з "необяными" територіями + є найкращі технології. Ось Європі в цьому плані набагато гірша ситуація.
Не розумію чому ви весь час мусолите цю тему.
Не розумію чому жителі США мають конкурувати з "лікарями-інженерами в Кореї", якщо в США є купа власного газу? Це Кореї/Японії потрібно переживати, адже ні нафти ні газу у них немає.
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