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rjkz О какой вашей машине речь, о той на которой новой вы кирпичи даже без целлофана в багажнике возили на стройку 15 лет назад или другой? Напомните что вообще это за авто. Цены у нас тогдашние помню, американские - нет. Наибольшая разница шла на авто с сумашедшим объёмом типа 6.7-8литров, там тогда 15 лет назад акциз бешеный был даже на грузовики. Хаммер Н2 с 6,2 к примеру стоил у нас в топе 105-110тыс а в штатах предыдущая версия попроще с 6,0 от 53 до 59ти кажется.
rjkz написав:Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.
Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі. Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стане глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка. Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.
rjkz написав:Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.
Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі. Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стане глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка. Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.
Вибачте, але ви якось дуже сильно перебільшуєте роль нафто-газового сектору для США. Тим більше в США в цьому плані все якраз супер - є поклади, є велика територія(+ Аляска), під боком є дружня Канада з "необяными" територіями + є найкращі технології. Ось Європі в цьому плані набагато гірша ситуація. Не розумію чому ви весь час мусолите цю тему.
Не розумію чому жителі США мають конкурувати з "лікарями-інженерами в Кореї", якщо в США є купа власного газу? Це Кореї/Японії потрібно переживати, адже ні нафти ні газу у них немає.
andrijk777 написав:Вибачте, але ви якось дуже сильно перебільшуєте роль нафто-газового сектору для США. Тим більше в США в цьому плані все якраз супер - є поклади, є велика територія(+ Аляска), під боком є дружня Канада з "необяными" територіями + є найкращі технології. Ось Європі в цьому плані набагато гірша ситуація.
Дані міністерства енергетики США(2021)Споживання на душу населення MBtu нафта газ США: https://www.eia.gov/international/overview/country/USA 109,8 95 Німеччина: https://www.eia.gov/international/overview/country/DEU 51,9 39,4 Японія: https://www.eia.gov/international/overview/country/JPN 55 33,6 Півд.Корея:https://www.eia.gov/international/overview/country/KOR 101,7 45,6 Україна :https://www.eia.gov/international/overview/country/UKR 12,5 22,9 Це означає, що в Україні споживання нафти в 9 раз менше аніж в США на душу населення. І споживання нафти в США на 1 дол. ВВП по ППС теж значно більше аніж в Україні. Це все при тому, що в Україні виробляється більше 2 т зерна на мешканця, 2 т збагаченої залізної руди, 0,5 т олійних культур та 0,5 т чавуну. Співставний показник в реальному секторі має тільки Південна Корея по виплавці чавуну.
andrijk777 написав:Не розумію чому жителі США мають конкурувати з "лікарями-інженерами в Кореї", якщо в США є купа власного газу? Це Кореї/Японії потрібно переживати, адже ні нафти ні газу у них немає.
Глобальна економіка і правила вільної торгівлі не дозволять ввести експортне мито на енергію водночас заборонивши ключовим союзникам купляти з Венесуели, Ірану та Росії. Тому і конкуруватимуть мешканці США з 500 млн європейців, та ще з 500 млн азіатів - мешканців великих агломерацій...