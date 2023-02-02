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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:26

rjkz
О какой вашей машине речь, о той на которой новой вы кирпичи даже без целлофана в багажнике возили на стройку 15 лет назад или другой? Напомните что вообще это за авто. Цены у нас тогдашние помню, американские - нет.
Наибольшая разница шла на авто с сумашедшим объёмом типа 6.7-8литров, там тогда 15 лет назад акциз бешеный был даже на грузовики. Хаммер Н2 с 6,2 к примеру стоил у нас в топе 105-110тыс а в штатах предыдущая версия попроще с 6,0 от 53 до 59ти кажется.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Даже лень отвечать.

Писати бла-бла-бла - не аргументи наводити.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.

Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.
Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стане глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.
Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:22

  Denik написав:
  rjkz написав:Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.

Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.
Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стане глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.
Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.

Вибачте, але ви якось дуже сильно перебільшуєте роль нафто-газового сектору для США.
Тим більше в США в цьому плані все якраз супер - є поклади, є велика територія(+ Аляска), під боком є дружня Канада з "необяными" територіями + є найкращі технології. Ось Європі в цьому плані набагато гірша ситуація.
Не розумію чому ви весь час мусолите цю тему.

Не розумію чому жителі США мають конкурувати з "лікарями-інженерами в Кореї", якщо в США є купа власного газу? Це Кореї/Японії потрібно переживати, адже ні нафти ні газу у них немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:24

заробітчанство

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Вибачте, але ви якось дуже сильно перебільшуєте роль нафто-газового сектору для США.
Тим більше в США в цьому плані все якраз супер - є поклади, є велика територія(+ Аляска), під боком є дружня Канада з "необяными" територіями + є найкращі технології. Ось Європі в цьому плані набагато гірша ситуація.

Дані міністерства енергетики США(2021)Споживання на душу населення MBtu нафта газ
США: https://www.eia.gov/international/overview/country/USA 109,8 95
Німеччина: https://www.eia.gov/international/overview/country/DEU 51,9 39,4
Японія: https://www.eia.gov/international/overview/country/JPN 55 33,6
Півд.Корея:https://www.eia.gov/international/overview/country/KOR 101,7 45,6
Україна :https://www.eia.gov/international/overview/country/UKR 12,5 22,9
Це означає, що в Україні споживання нафти в 9 раз менше аніж в США на душу населення. І споживання нафти в США на 1 дол. ВВП по ППС теж значно більше аніж в Україні. Це все при тому, що в Україні виробляється більше 2 т зерна на мешканця, 2 т збагаченої залізної руди, 0,5 т олійних культур та 0,5 т чавуну. Співставний показник в реальному секторі має тільки Південна Корея по виплавці чавуну.
  andrijk777 написав:Не розумію чому жителі США мають конкурувати з "лікарями-інженерами в Кореї", якщо в США є купа власного газу? Це Кореї/Японії потрібно переживати, адже ні нафти ні газу у них немає.

Глобальна економіка і правила вільної торгівлі не дозволять ввести експортне мито на енергію водночас заборонивши ключовим союзникам купляти з Венесуели, Ірану та Росії.
Тому і конкуруватимуть мешканці США з 500 млн європейців, та ще з 500 млн азіатів - мешканців великих агломерацій...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:37

  барабашов написав:rjkz
О какой вашей машине речь, о той на которой новой вы кирпичи даже без целлофана в багажнике возили на стройку 15 лет назад или другой? Напомните что вообще это за авто. Цены у нас тогдашние помню, американские - нет.
Наибольшая разница шла на авто с сумашедшим объёмом типа 6.7-8литров, там тогда 15 лет назад акциз бешеный был даже на грузовики. Хаммер Н2 с 6,2 к примеру стоил у нас в топе 105-110тыс а в штатах предыдущая версия попроще с 6,0 от 53 до 59ти кажется.


Да, тот что с кирпичами.
Небольшой японский SUV 2007 гр.
Я после него машины не покупал.
В Украине он меня устраивал, отдавал с пробегом около 100к.
А тут пока не вижу зачем оно мне надо, хотя паркинг за мной закреплен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:39

  Denik написав:
  rjkz написав:Цену на газ надо Денику на лбу написать, чтобы чушь не писал.

Ціни на газ в усьому світі обвалилися. В Україні приватні газовидобувні компанії не могли продати, все що добули. Аномально тепла зима в Європі.
Це аж ніяк не впливає на те, що газовий ринок США залишиться внутрішнім, а не стане глобальним, де буде 3 ключових постачальника: США, Катар і Австралія. А покупців буде 1,5 мільярда людей в основному добре освічених у містах-мільйонниках та агломераціях вздовж берегів морів та океану: Европою, містами тіпа Карачі, Мумбай, Бангкоком, Куала-Лумпуром, Джакартою в Індії-Пакістані-Таїланді-Малайзії-Індонезії, все узбережжя Китаю з Гонконгом, Гуанджоу та Шанхаєм, вся Південна Корея та Японія. + Туреччина та трохи Південна Америка.
Тут і постане питання, як забезпечити "американську мрію" якісь родині афроамериканців, що живе на виплати по безробіттю, коли конкурувати доведеться з якимось лікарями-інженерами в Кореї або Японії.


просто поток сознания.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:01

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  барабашов написав:О какой вашей машине речь, о той на которой новой вы кирпичи даже без целлофана в багажнике возили на стройку

Запомнили же...
vitaliian
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