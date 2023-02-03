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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:18

Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:40

  gonchik74 написав:Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?

подписан на многих в инсте
все живут в майами в апартаментах за 10-15кдолл и нормально себя чувствуют
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Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:33

  gonchik74 написав:Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?


Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.
В США не дают рыбу. Только удочку.
И если ненадолго - тоже мало смысла.
rjkz
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