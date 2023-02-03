|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:18
Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:40
подписан на многих в инсте
все живут в майами в апартаментах за 10-15кдолл и нормально себя чувствуют
возвращаться не собираются
Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:33
Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.
В США не дают рыбу. Только удочку.
И если ненадолго - тоже мало смысла.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:30
Ви маєте рацію. Ваша правда.
Там для всіх "і" розставляють крапки... То в Україні всі були "круті" - торгували міжкомнатними дверими з націнкою в 100%, або залізобетонними паралелепіпедами на КРЖН, або саморізами по гіпсокартону з націнкою в 500%...
Пили шашлики із свинини та закусювали горілкою, яку діставaли біля ставка з Фольксваген Таурегів...
Зараз приятелі виселяються з орендованої квартири в Анталії.
Цікава історія: подвали на візу CUAET - жінка отримала, а чоловік чекав 7 місяців та не отримав...
Знайшли однокласника-спонсора в США - програма U4U - вже отримали виклик - сьогодні остаточно виселилися - розпродавши всі меблі... Чекаємо на новини...
В суботу відлітають: домовилися спілкуватися...
|