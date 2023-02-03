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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:18

Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:40

  gonchik74 написав:Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?

подписан на многих в инсте
все живут в майами в апартаментах за 10-15кдолл и нормально себя чувствуют
возвращаться не собираются
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:33

  gonchik74 написав:Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?


Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.
В США не дают рыбу. Только удочку.
И если ненадолго - тоже мало смысла.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:30

  rjkz написав:Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.
В США не дают рыбу. Только удочку.
И если ненадолго - тоже мало смысла.

Ви маєте рацію. Ваша правда.

Там для всіх "і" розставляють крапки... То в Україні всі були "круті" - торгували міжкомнатними дверими з націнкою в 100%, або залізобетонними паралелепіпедами на КРЖН, або саморізами по гіпсокартону з націнкою в 500%...
Пили шашлики із свинини та закусювали горілкою, яку діставaли біля ставка з Фольксваген Таурегів...
Зараз приятелі виселяються з орендованої квартири в Анталії.
Цікава історія: подвали на візу CUAET - жінка отримала, а чоловік чекав 7 місяців та не отримав...
Знайшли однокласника-спонсора в США - програма U4U - вже отримали виклик - сьогодні остаточно виселилися - розпродавши всі меблі... Чекаємо на новини...
В суботу відлітають: домовилися спілкуватися...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:09

  rjkz написав:
  gonchik74 написав:Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?


Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.
В США не дают рыбу. Только удочку.
И если ненадолго - тоже мало смысла.

Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 02:34

  phantom_systems написав:
  rjkz написав:
  gonchik74 написав:Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?


Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.
В США не дают рыбу. Только удочку.
И если ненадолго - тоже мало смысла.

Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют.


По разному бывает, мы быстро получили ССн, но нам помогали друзья по приезду.
Сами мы-бы долго разбирались.
Зато счет в банке долго открывали. К концу третьего месяца пребывания только открыли, я уже к тому моменту работал недели 2.
Даже селлфон аккаунт взять проблема была. В результате взяли как "временно" припейд и так на нем и остались, но так как брали "временно", то брали недорогого оператора и проблема (как уже потом выяснилось) в том, что этого оператора покупают (опять-же потому что припейд и дешевый) скамеры и спамеры и при звонке с кода этого оператора люди не берут трубку, если он не засейван. А поменять номер, когда он уже везде подвязан под все - гемор сумасшедший.
В этом плане с Украиной даже сравнивать нечего.
А так, да, первые шаги все трудные - и документы получать и жилье снять и детей по месту жития в школу оформить и первую работу найти, найти детям педиатра, себе терапевта да еще чтобы они брали ту страховку, которую ты возьмешь.
И это все надо увязать между собой.
В школу прививки все что надо одним махом сделать. При этом, по мере оформления начинает приходить просто невообразимое количество макулатуры в которой не успеваешь разбираться, а что-тто может быть важное, а что=то не очень важное, а что-то совсем неважное...и входишь в состояние ступора, когда просто уже не реагируешь на это и...могут начаться проблемы из-за того, что что-то не сделал или не ответил.
При этом на каждом шагу возникают проблемы из-за того, что кто-то что-то перепутал или не сделал или не знает или тупо не хочет сделать, а ты должен это все расхлебывать на все это уходят дни и недели. А если уже нашел работу, то как тебе выкроить время в рабочее время в рабочий день, чтобы всем этим заниматься?
И все это в адаптационном стрессе, и не только у тебя, а у всей семьи.
rjkz
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