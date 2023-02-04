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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 386387388389 Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:18 Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства? gonchik74

Повідомлень: 172 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:40 gonchik74 написав: Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства? Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?

подписан на многих в инсте

все живут в майами в апартаментах за 10-15кдолл и нормально себя чувствуют

возвращаться не собираются подписан на многих в инстевсе живут в майами в апартаментах за 10-15кдолл и нормально себя чувствуютвозвращаться не собираются Олежан Повідомлень: 894 З нами з: 01.12.20 Подякував: 19 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:33 gonchik74 написав: Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства? Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?



Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.

В США не дают рыбу. Только удочку.

И если ненадолго - тоже мало смысла. Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.В США не дают рыбу. Только удочку.И если ненадолго - тоже мало смысла. rjkz

Повідомлень: 14196 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7441 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:30 rjkz написав: Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.

В США не дают рыбу. Только удочку.

И если ненадолго - тоже мало смысла. Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.В США не дают рыбу.И если ненадолго - тоже мало смысла.

Ви маєте рацію. Ваша правда.



Там для всіх "і" розставляють крапки... То в Україні всі були "круті" - торгували міжкомнатними дверими з націнкою в 100%, або залізобетонними паралелепіпедами на КРЖН, або саморізами по гіпсокартону з націнкою в 500%...

Пили шашлики із свинини та закусювали горілкою, яку діставaли біля ставка з Фольксваген Таурегів...

Зараз приятелі виселяються з орендованої квартири в Анталії.

Цікава історія: подвали на візу CUAET - жінка отримала, а чоловік чекав 7 місяців та не отримав...

Знайшли однокласника-спонсора в США - програма U4U - вже отримали виклик - сьогодні остаточно виселилися - розпродавши всі меблі... Чекаємо на новини...

В суботу відлітають: домовилися спілкуватися... Ви маєте рацію. Ваша правда.Там для всіх "і" розставляють крапки... То в Україні всі були "круті" - торгували міжкомнатними дверими з націнкою в 100%, або залізобетонними паралелепіпедами на КРЖН, або саморізами по гіпсокартону з націнкою в 500%...Пили шашлики із свинини та закусювали горілкою, яку діставaли біля ставка з Фольксваген Таурегів...Зараз приятелі виселяються з орендованої квартири в Анталії.Цікава історія: подвали на візу CUAET - жінка отримала, а чоловік чекав 7 місяців та не отримав...Знайшли однокласника-спонсора в США - програма U4U - вже отримали виклик - сьогодні остаточно виселилися - розпродавши всі меблі... Чекаємо на новини...В суботу відлітають: домовилися спілкуватися... akurt

Повідомлень: 7339 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2934 раз. Подякували: 983 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:09 rjkz написав: gonchik74 написав: Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства? Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?



Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.

В США не дают рыбу. Только удочку.

И если ненадолго - тоже мало смысла. Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.В США не дают рыбу. Только удочку.И если ненадолго - тоже мало смысла.

Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют. Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют. phantom_systems

Повідомлень: 2212 З нами з: 14.04.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лют, 2023 02:34 phantom_systems написав: rjkz написав: gonchik74 написав: Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства? Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?



Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.

В США не дают рыбу. Только удочку.

И если ненадолго - тоже мало смысла. Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.В США не дают рыбу. Только удочку.И если ненадолго - тоже мало смысла.

Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют. Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют.



По разному бывает, мы быстро получили ССн, но нам помогали друзья по приезду.

Сами мы-бы долго разбирались.

Зато счет в банке долго открывали. К концу третьего месяца пребывания только открыли, я уже к тому моменту работал недели 2.

Даже селлфон аккаунт взять проблема была. В результате взяли как "временно" припейд и так на нем и остались, но так как брали "временно", то брали недорогого оператора и проблема (как уже потом выяснилось) в том, что этого оператора покупают (опять-же потому что припейд и дешевый) скамеры и спамеры и при звонке с кода этого оператора люди не берут трубку, если он не засейван. А поменять номер, когда он уже везде подвязан под все - гемор сумасшедший.

В этом плане с Украиной даже сравнивать нечего.

А так, да, первые шаги все трудные - и документы получать и жилье снять и детей по месту жития в школу оформить и первую работу найти, найти детям педиатра, себе терапевта да еще чтобы они брали ту страховку, которую ты возьмешь.

И это все надо увязать между собой.

В школу прививки все что надо одним махом сделать. При этом, по мере оформления начинает приходить просто невообразимое количество макулатуры в которой не успеваешь разбираться, а что-тто может быть важное, а что=то не очень важное, а что-то совсем неважное...и входишь в состояние ступора, когда просто уже не реагируешь на это и...могут начаться проблемы из-за того, что что-то не сделал или не ответил.

При этом на каждом шагу возникают проблемы из-за того, что кто-то что-то перепутал или не сделал или не знает или тупо не хочет сделать, а ты должен это все расхлебывать на все это уходят дни и недели. А если уже нашел работу, то как тебе выкроить время в рабочее время в рабочий день, чтобы всем этим заниматься?

И все это в адаптационном стрессе, и не только у тебя, а у всей семьи. По разному бывает, мы быстро получили ССн, но нам помогали друзья по приезду.Сами мы-бы долго разбирались.Зато счет в банке долго открывали. К концу третьего месяца пребывания только открыли, я уже к тому моменту работал недели 2.Даже селлфон аккаунт взять проблема была. В результате взяли как "временно" припейд и так на нем и остались, но так как брали "временно", то брали недорогого оператора и проблема (как уже потом выяснилось) в том, что этого оператора покупают (опять-же потому что припейд и дешевый) скамеры и спамеры и при звонке с кода этого оператора люди не берут трубку, если он не засейван. А поменять номер, когда он уже везде подвязан под все - гемор сумасшедший.В этом плане с Украиной даже сравнивать нечего.А так, да, первые шаги все трудные - и документы получать и жилье снять и детей по месту жития в школу оформить и первую работу найти, найти детям педиатра, себе терапевта да еще чтобы они брали ту страховку, которую ты возьмешь.И это все надо увязать между собой.В школу прививки все что надо одним махом сделать. При этом, по мере оформления начинает приходить просто невообразимое количество макулатуры в которой не успеваешь разбираться, а что-тто может быть важное, а что=то не очень важное, а что-то совсем неважное...и входишь в состояние ступора, когда просто уже не реагируешь на это и...могут начаться проблемы из-за того, что что-то не сделал или не ответил.При этом на каждом шагу возникают проблемы из-за того, что кто-то что-то перепутал или не сделал или не знает или тупо не хочет сделать, а ты должен это все расхлебывать на все это уходят дни и недели. А если уже нашел работу, то как тебе выкроить время в рабочее время в рабочий день, чтобы всем этим заниматься?И все это в адаптационном стрессе, и не только у тебя, а у всей семьи. rjkz

Повідомлень: 14196 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7441 раз. Подякували: 4483 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лют, 2023 07:27 phantom_systems написав: rjkz написав: gonchik74 написав: Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства? Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?



Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.

В США не дают рыбу. Только удочку.

И если ненадолго - тоже мало смысла. Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.В США не дают рыбу. Только удочку.И если ненадолго - тоже мало смысла.

Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют. Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют.

Не правда. По 94й форме можешь работать до получения SSN.другое дело кем и где. Не правда. По 94й форме можешь работать до получения SSN.другое дело кем и где. Понаехал

Повідомлень: 4085 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 386387388389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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