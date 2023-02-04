|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:18
Тут другий тримісячний термін по u4u спливає днями. Так і не зрозуміли з дружиною чому нам туди їхати. Життя дороге, вджобувавти треба добряче. А з в1 які перспективи? Чи є чутки про спрощене набуття громадянства?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:40
подписан на многих в инсте
все живут в майами в апартаментах за 10-15кдолл и нормально себя чувствуют
возвращаться не собираются
Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:33
Если цель - просто пересидеть, то это в Европу.
В США не дают рыбу. Только удочку.
И если ненадолго - тоже мало смысла.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:30
Ви маєте рацію. Ваша правда.
Там для всіх "і" розставляють крапки... То в Україні всі були "круті" - торгували міжкомнатними дверими з націнкою в 100%, або залізобетонними паралелепіпедами на КРЖН, або саморізами по гіпсокартону з націнкою в 500%...
Пили шашлики із свинини та закусювали горілкою, яку діставaли біля ставка з Фольксваген Таурегів...
Зараз приятелі виселяються з орендованої квартири в Анталії.
Цікава історія: подвали на візу CUAET - жінка отримала, а чоловік чекав 7 місяців та не отримав...
Знайшли однокласника-спонсора в США - програма U4U - вже отримали виклик - сьогодні остаточно виселилися - розпродавши всі меблі... Чекаємо на новини...
В суботу відлітають: домовилися спілкуватися...
Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:09
Даже не удочку, а палку для её изготовления. Фактически только через границу пропускают. Дальше месяцами ждать SSN, без которого ни легальной работы, ни банковского счёта, ни медстраховки. Чем всё это время заниматься, где и на что жить -- проблемы негров шерифа не волнуют.
Додано: Суб 04 лют, 2023 02:34
По разному бывает, мы быстро получили ССн, но нам помогали друзья по приезду.
Сами мы-бы долго разбирались.
Зато счет в банке долго открывали. К концу третьего месяца пребывания только открыли, я уже к тому моменту работал недели 2.
Даже селлфон аккаунт взять проблема была. В результате взяли как "временно" припейд и так на нем и остались, но так как брали "временно", то брали недорогого оператора и проблема (как уже потом выяснилось) в том, что этого оператора покупают (опять-же потому что припейд и дешевый) скамеры и спамеры и при звонке с кода этого оператора люди не берут трубку, если он не засейван. А поменять номер, когда он уже везде подвязан под все - гемор сумасшедший.
В этом плане с Украиной даже сравнивать нечего.
А так, да, первые шаги все трудные - и документы получать и жилье снять и детей по месту жития в школу оформить и первую работу найти, найти детям педиатра, себе терапевта да еще чтобы они брали ту страховку, которую ты возьмешь.
И это все надо увязать между собой.
В школу прививки все что надо одним махом сделать. При этом, по мере оформления начинает приходить просто невообразимое количество макулатуры в которой не успеваешь разбираться, а что-тто может быть важное, а что=то не очень важное, а что-то совсем неважное...и входишь в состояние ступора, когда просто уже не реагируешь на это и...могут начаться проблемы из-за того, что что-то не сделал или не ответил.
При этом на каждом шагу возникают проблемы из-за того, что кто-то что-то перепутал или не сделал или не знает или тупо не хочет сделать, а ты должен это все расхлебывать на все это уходят дни и недели. А если уже нашел работу, то как тебе выкроить время в рабочее время в рабочий день, чтобы всем этим заниматься?
И все это в адаптационном стрессе, и не только у тебя, а у всей семьи.
Додано: Суб 04 лют, 2023 07:27
Не правда. По 94й форме можешь работать до получения SSN.другое дело кем и где.
Додано: Суб 04 лют, 2023 10:07
Это беженцам по I-94 можно работать до 90 дней и в тоже время бесплатно подавать I-765 на получение рабочего разрешения. Только 21 ноября въезжающих в США граждан Украины по гуманитарной программе официально приравняли к ним. До этого им приходилось платить 410 баксов пошлины за подачу I-765 и ждать несколько месяцев, пока придёт разрешение. Только вот работодатели всё равно не хотят заморачиваться с оформлением и брать беженцев на нормальную работу наравне с остальными.
Додано: Суб 04 лют, 2023 14:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Зараз що в Європі ТТF 655
Влітку ціна американського газу коливалася між 300 та 350 за 1000 куб.м.
Різниці в 10 разів немає і близько.
З точки зору економіки срідження газу, його перевезення та регазифікація коштує десь 70 дол. 1000 куб.м.
Отут насмішив. Українці отрмають газ по 8 грн внутрішнього видобутку, бо надра - власність народу. В США газ належить тому - чия земля. А афроамериканці, що мешкають на допомогу по безробіттю будуть конкурувати за приватний ринковий газ якраз з заводами мінеральних добрив Фірташа, АМКР Міталла та металургійними заводами Ахметова... Не говорячи вже про більше мільярда освіченого населення вздовж берегів океанів та морів по всьому світу...
Не кажучи про те, що в США газ на моменті опинився дешевшим за вугілля (140 дол./т, що еквівалентно ціні газу десь 190-200 по калорійності при виробництві електроенергії). Так що виробники електроенергії зараз швидко "виправлять" ситуацію з "дешевим" газом
Додано: Суб 04 лют, 2023 16:42
Есть работодатели, которые не хотят заморачиваться с тем, чтобы разобраться.
Вернее их кадровики. Но есть и те, кто знает.
|