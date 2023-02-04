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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 17:31
Denik Давайте на цьому закінчимо дискусію.
Раз згадали по газ за 8 грн. то мене давно мучить питання:
Газ для населення по 200$, це держава(Нафтогаз) купляє газ по 500-1000 і "продає" населенню по 200$ чи це реально український газ з собівартістю менше 200$ і держава його не дотує?
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andrijk777
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