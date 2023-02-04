Додано: Суб 04 лют, 2023 21:24
У Польщі підготували програму підтримки тих, хто хоче придбати своє перше житло. Основні умови програми "Pierwsze Mieszkanie", які озвучувались раніше:
1) Програма буде спрямована виключно для осіб віком максимально 45 років, які ніколи не мали свого житла в Польщі.
2) Протягом 10 років держава буде доплачувати банкам за іпотечний кредит, щоб відсоткова ставка для того, хто його отримав, складала лише 2% (держава доплачуватиме різницю між фіксованою банківською ставкою по кредиту та двохвідсотковою ставкою).
3) Максимальна сума іпотечного кредиту – 500 тис злотих, а для сімей - 600 тис зл.
4) Максимальний власний внесок того, хто захоче стати учасником програми, складатиме 200 тисяч злотих.
5) Житло, що купуватиметься за програмою "Pierwsze Mieszkanie", може бути як з первинного, так і з вторинного ринку.
Нова вимога для учасників програми "Pierwsze Mieszkanie"
Зараз стала відома одна з ключових умов для участі в цій програмі: квартира (будинок) має бути куплена виключно для проживання в ній, а не з інвестиційною метою. Потрібно буде підписати обов'язкову декларацію (з повними правовими наслідками) що квартира, яку учасник програми купить під 2% річних, буде основним місце його проживання (або всієї його родини).
Іноземці, які підпадатимуть під вимоги й доведуть свою кредитоспроможність, також зможуть взяти участь у програмі.