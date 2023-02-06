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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:31

Denik Давайте на цьому закінчимо дискусію.
Раз згадали по газ за 8 грн. то мене давно мучить питання:
Газ для населення по 200$, це держава(Нафтогаз) купляє газ по 500-1000 і "продає" населенню по 200$ чи це реально український газ з собівартістю менше 200$ і держава його не дотує?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:24

У Польщі підготували програму підтримки тих, хто хоче придбати своє перше житло. Основні умови програми "Pierwsze Mieszkanie", які озвучувались раніше:

1) Програма буде спрямована виключно для осіб віком максимально 45 років, які ніколи не мали свого житла в Польщі.

2) Протягом 10 років держава буде доплачувати банкам за іпотечний кредит, щоб відсоткова ставка для того, хто його отримав, складала лише 2% (держава доплачуватиме різницю між фіксованою банківською ставкою по кредиту та двохвідсотковою ставкою).

3) Максимальна сума іпотечного кредиту – 500 тис злотих, а для сімей - 600 тис зл.

4) Максимальний власний внесок того, хто захоче стати учасником програми, складатиме 200 тисяч злотих.

5) Житло, що купуватиметься за програмою "Pierwsze Mieszkanie", може бути як з первинного, так і з вторинного ринку.

Нова вимога для учасників програми "Pierwsze Mieszkanie"

Зараз стала відома одна з ключових умов для участі в цій програмі: квартира (будинок) має бути куплена виключно для проживання в ній, а не з інвестиційною метою. Потрібно буде підписати обов'язкову декларацію (​​з повними правовими наслідками) що квартира, яку учасник програми купить під 2% річних, буде основним місце його проживання (або всієї його родини).

Іноземці, які підпадатимуть під вимоги й доведуть свою кредитоспроможність, також зможуть взяти участь у програмі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 00:16

Gastarbaiter
Это пока только проэкт:

https://stooq.pl/n/?f=1534732
3.02.2023, Warszawa (PAP) - Minister rozwoju Waldemar Buda poinformował w piątek o skierowaniu do konsultacji projektu ustawy ws. kredytu 2 proc
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Газ для населення по 200$, це держава(Нафтогаз) купляє газ по 500-1000 і "продає" населенню по 200$ чи це реально український газ з собівартістю менше 200$ і держава його не дотує?

https://expro.com.ua/novini/ukrgazvidob ... mlrd-kub-m
Нафтогаз видобув 12,5 млрд куб.м. товарного газу. Якщо і планували докупляти щось для потреб населення - то якісь сльози.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 16:41

Re: Еміграція, заробітчанство

Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины.
В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры.
Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.
Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.
Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:33

  antey1969 написав:Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины.
В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры.
Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.
Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.
Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.

й де ця статистика?
гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  antey1969 написав:Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.
Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.
Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.

Військові дії більше року йтимуть на Донбасі, малій частині Харківської області, в Херсонській області уздовж Дніпра та на півдні Запорізької області.
А гібридна економічна війна зачепила і Евросоюз і РФ і це ще тільки початок. А ціни на енергію та їжу вдарили по країнах, що розвиваються і докотилися до Японії...

P.S. В Київському, Львівському та Мукачівському котлах прямо відчувається жах від військових дій :D :D :D
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 23:04

:lol:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины.
В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры.
Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.
Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.
Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.

й де ця статистика?
гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали

Откуда у него инфа - не в курсе. Но ни в Афганистан, ни в Сирию почти никто не изъявил желания вернуться.
antey1969
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