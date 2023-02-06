Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Denik Давайте на цьому закінчимо дискусію. Раз згадали по газ за 8 грн. то мене давно мучить питання: Газ для населення по 200$, це держава(Нафтогаз) купляє газ по 500-1000 і "продає" населенню по 200$ чи це реально український газ з собівартістю менше 200$ і держава його не дотує?
У Польщі підготували програму підтримки тих, хто хоче придбати своє перше житло. Основні умови програми "Pierwsze Mieszkanie", які озвучувались раніше:
1) Програма буде спрямована виключно для осіб віком максимально 45 років, які ніколи не мали свого житла в Польщі.
2) Протягом 10 років держава буде доплачувати банкам за іпотечний кредит, щоб відсоткова ставка для того, хто його отримав, складала лише 2% (держава доплачуватиме різницю між фіксованою банківською ставкою по кредиту та двохвідсотковою ставкою).
3) Максимальна сума іпотечного кредиту – 500 тис злотих, а для сімей - 600 тис зл.
4) Максимальний власний внесок того, хто захоче стати учасником програми, складатиме 200 тисяч злотих.
5) Житло, що купуватиметься за програмою "Pierwsze Mieszkanie", може бути як з первинного, так і з вторинного ринку.
Нова вимога для учасників програми "Pierwsze Mieszkanie"
Зараз стала відома одна з ключових умов для участі в цій програмі: квартира (будинок) має бути куплена виключно для проживання в ній, а не з інвестиційною метою. Потрібно буде підписати обов'язкову декларацію (з повними правовими наслідками) що квартира, яку учасник програми купить під 2% річних, буде основним місце його проживання (або всієї його родини).
Іноземці, які підпадатимуть під вимоги й доведуть свою кредитоспроможність, також зможуть взяти участь у програмі.
Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины. В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры. Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно. Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%. Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.
antey1969 написав:Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины. В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры. Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно. Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%. Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.
й де ця статистика? гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали
antey1969 написав:Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно. Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%. Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.
Військові дії більше року йтимуть на Донбасі, малій частині Харківської області, в Херсонській області уздовж Дніпра та на півдні Запорізької області. А гібридна економічна війна зачепила і Евросоюз і РФ і це ще тільки початок. А ціни на енергію та їжу вдарили по країнах, що розвиваються і докотилися до Японії...
P.S. В Київському, Львівському та Мукачівському котлах прямо відчувається жах від військових дій
antey1969 написав:Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины. В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры. Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно. Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%. Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.
й де ця статистика? гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали
Откуда у него инфа - не в курсе. Но ни в Афганистан, ни в Сирию почти никто не изъявил желания вернуться.
antey1969 написав:Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.
й де ця статистика? гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали
А з України не тікали до(без) війни?
Ехали, но шансы зацепиться и осесть в странах золотого ярда были невысокими. Сейчас для молодых и даже не очень молодых(если специалист) шансы поднялись до уровня "джекпот", учитывая что народ уже по полгода-год язык учит, а дети массово в местные школы пошли. Думаю, со следующего лета наши массово ринутся осваивать местные рынки труда (что уже произошло в Чехии и в Польше).