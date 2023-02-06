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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 388389390391> Додано: Суб 04 лют, 2023 17:31 Denik Давайте на цьому закінчимо дискусію.

Раз згадали по газ за 8 грн. то мене давно мучить питання:

Газ для населення по 200$, це держава(Нафтогаз) купляє газ по 500-1000 і "продає" населенню по 200$ чи це реально український газ з собівартістю менше 200$ і держава його не дотує? andrijk777

Повідомлень: 4409 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лют, 2023 21:24 У Польщі підготували програму підтримки тих, хто хоче придбати своє перше житло. Основні умови програми "Pierwsze Mieszkanie", які озвучувались раніше:



1) Програма буде спрямована виключно для осіб віком максимально 45 років, які ніколи не мали свого житла в Польщі.



2) Протягом 10 років держава буде доплачувати банкам за іпотечний кредит, щоб відсоткова ставка для того, хто його отримав, складала лише 2% (держава доплачуватиме різницю між фіксованою банківською ставкою по кредиту та двохвідсотковою ставкою).



3) Максимальна сума іпотечного кредиту – 500 тис злотих, а для сімей - 600 тис зл.



4) Максимальний власний внесок того, хто захоче стати учасником програми, складатиме 200 тисяч злотих.



5) Житло, що купуватиметься за програмою "Pierwsze Mieszkanie", може бути як з первинного, так і з вторинного ринку.



Нова вимога для учасників програми "Pierwsze Mieszkanie"



Зараз стала відома одна з ключових умов для участі в цій програмі: квартира (будинок) має бути куплена виключно для проживання в ній, а не з інвестиційною метою. Потрібно буде підписати обов'язкову декларацію (​​з повними правовими наслідками) що квартира, яку учасник програми купить під 2% річних, буде основним місце його проживання (або всієї його родини).



Іноземці, які підпадатимуть під вимоги й доведуть свою кредитоспроможність, також зможуть взяти участь у програмі. Gastarbaiter Повідомлень: 2358 З нами з: 26.02.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лют, 2023 00:16 Gastarbaiter

Это пока только проэкт:



https://stooq.pl/n/?f=1534732

3.02.2023, Warszawa (PAP) - Minister rozwoju Waldemar Buda poinformował w piątek o skierowaniu do konsultacji projektu ustawy ws. kredytu 2 proc Это пока только проэкт:3.02.2023, Warszawa (PAP) - Minister rozwoju Waldemar Buda poinformował w piątek o skierowaniu do konsultacji projektu ustawy ws. kredytu 2 proc Альтернативщик Повідомлень: 150 З нами з: 20.01.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лют, 2023 12:08 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: Газ для населення по 200$, це держава(Нафтогаз) купляє газ по 500-1000 і "продає" населенню по 200$ чи це реально український газ з собівартістю менше 200$ і держава його не дотує? Газ для населення по 200$, це держава(Нафтогаз) купляє газ по 500-1000 і "продає" населенню по 200$ чи це реально український газ з собівартістю менше 200$ і держава його не дотує?

https://expro.com.ua/novini/ukrgazvidob ... mlrd-kub-m

Нафтогаз видобув 12,5 млрд куб.м. товарного газу. Якщо і планували докупляти щось для потреб населення - то якісь сльози. Нафтогаз видобув 12,5 млрд куб.м. товарного газу. Якщо і планували докупляти щось для потреб населення - то якісь сльози. Denik Повідомлень: 1853 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лют, 2023 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины.

В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры.

Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.

Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.

Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев. antey1969 1

Повідомлень: 11709 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1608 раз. Подякували: 3493 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лют, 2023 20:33 antey1969 написав: Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины.

В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры.

Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.

Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.

Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев. Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины.В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры.Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.

й де ця статистика?

гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали й де ця статистика?гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали Shaman

Повідомлень: 2759 З нами з: 29.09.19 Подякував: 391 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лют, 2023 20:53 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.

Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.

Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев. Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.

Військові дії більше року йтимуть на Донбасі, малій частині Харківської області, в Херсонській області уздовж Дніпра та на півдні Запорізької області.

А гібридна економічна війна зачепила і Евросоюз і РФ і це ще тільки початок. А ціни на енергію та їжу вдарили по країнах, що розвиваються і докотилися до Японії...



P.S. В Київському, Львівському та Мукачівському котлах прямо відчувається жах від військових дій Військові дії більше року йтимуть на Донбасі, малій частині Харківської області, в Херсонській області уздовж Дніпра та на півдні Запорізької області.А гібридна економічна війна зачепила і Евросоюз і РФ і це ще тільки початок. А ціни на енергію та їжу вдарили по країнах, що розвиваються і докотилися до Японії...P.S. В Київському, Львівському та Мукачівському котлах прямо відчувається жах від військових дій Denik Повідомлень: 1853 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лют, 2023 23:04 Shaman написав: antey1969 написав: Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины.

В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры.

Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.

Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.

Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев. Посмотрел по немецкому ТВ интервью с одним из западных экспертов и там разговор коснулся беженцев из Украины.В общем, ничего особенного, но заинтересовали цифры.Эксперт сказал, что ориентировочно было порядка 10 млн беженцев из Украины(во все страны мира), из которых назад вернулось порядка 2 млн. Сейчас волна спала до примерно плюс 5-10 тыс ежедневно.Но он надеется, что если Запад будет по максимуму быстро и полноценно финансировать восстановление страны, то возможно удастся вернуть назад в Украину даже до 40% беженцев.

й де ця статистика?

гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали й де ця статистика?гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали

Откуда у него инфа - не в курсе. Но ни в Афганистан, ни в Сирию почти никто не изъявил желания вернуться. Откуда у него инфа - не в курсе. Но ни в Афганистан, ни в Сирию почти никто не изъявил желания вернуться. antey1969 1

Повідомлень: 11709 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1608 раз. Подякували: 3493 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лют, 2023 10:52 Shaman написав: antey1969 написав: Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.



й де ця статистика?

гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали й де ця статистика?гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали

А з України не тікали до(без) війни? А з України не тікали до(без) війни? andrijk777

Повідомлень: 4409 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лют, 2023 13:24 andrijk777 написав: Shaman написав: antey1969 написав: Согласно мировой статистике, если военные действия на территории длятся не менее года, то по их окончании назад возвращается около 30-40% населения. Если более двух лет, то 15-20%.



й де ця статистика?

гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали й де ця статистика?гадаю, там такі країни, що звідти й без війни тікали

А з України не тікали до(без) війни? А з України не тікали до(без) війни?

Ехали, но шансы зацепиться и осесть в странах золотого ярда были невысокими. Сейчас для молодых и даже не очень молодых(если специалист) шансы поднялись до уровня "джекпот", учитывая что народ уже по полгода-год язык учит, а дети массово в местные школы пошли.

Думаю, со следующего лета наши массово ринутся осваивать местные рынки труда (что уже произошло в Чехии и в Польше). Ехали, но шансы зацепиться и осесть в странах золотого ярда были невысокими. Сейчас для молодых и даже не очень молодых(если специалист) шансы поднялись до уровня "джекпот", учитывая что народ уже по полгода-год язык учит, а дети массово в местные школы пошли.Думаю, со следующего лета наши массово ринутся осваивать местные рынки труда (что уже произошло в Чехии и в Польше). antey1969 1

Повідомлень: 11709 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1608 раз. Подякували: 3493 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 388389390391> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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