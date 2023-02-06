antey1969 написав:Ехали, но шансы зацепиться и осесть в странах золотого ярда были невысокими. Сейчас для молодых и даже не очень молодых(если специалист) шансы поднялись до уровня "джекпот", учитывая что народ уже по полгода-год язык учит, а дети массово в местные школы пошли.
Думаю, со следующего лета наши массово ринутся осваивать местные рынки труда (что уже произошло в Чехии и в Польше).
Вчора спілкувася з хлопцем, який виїхав з родиною ще в 2021 році з України в Анталію, а в листопаді 2022 - в Канаду.
Про наших та від наших є багато відео і на YouTube, але мені було цікаво "з перших рук":
- почав працювати з 3 січня 2023 - будівельні роботи. Вінніпег. Працьовитий та "дружить з головою". В Україні до 2021 року працював навіть на автомийці, і не тільки, тобто роботи не боїться.
- вже було дві зарплатні - не жирно - за перші 2 тижня 1200 доларів, за другі два тижня - 1300 доларів чистими.
- є проблема з житлом: на одного парубка знімати 1-к квартиру не раціонально - поселелився вдвох з таким самим хлопцем - ділять всі витрати - і на харчі теж на двох.
- дуже жалкує, що не має посвідчення водія - записався на курси, але там в Канаді дуже довга процедура - рік сам не зможе водити авто.
- мову трохи знав, трохи вчив, якось ніби-то засвоївся, продовжує вчити вже на місці.
В цілому задоволений, проблем не бачить. Проблемою є дістатися на роботу: автобуси+пересадки - витрачає 1,5 години.
Через 2 тижня відправляємо з Анталії в Канаду його батька, мати та меншого брата.
Вчора дивилися квитки: 590 доларів Анталія-Франкфурт-Торонто.
Сказав, що з батьком/мамою та братом вже селитися не хоче: виросли крила трохи...
"Это сладкое слово: Свобода!"