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#<1 ... 388389390391 Додано: Пон 06 лют, 2023 14:10 antey1969 написав: Ехали, но шансы зацепиться и осесть в странах золотого ярда были невысокими. Сейчас для молодых и даже не очень молодых(если специалист) шансы поднялись до уровня "джекпот", учитывая что народ уже по полгода-год язык учит, а дети массово в местные школы пошли.

Думаю, со следующего лета наши массово ринутся осваивать местные рынки труда (что уже произошло в Чехии и в Польше). Ехали, но шансы зацепиться и осесть в странах золотого ярда были невысокими., учитывая что народ уже по полгода-год язык учит, а дети массово в местные школы пошли.Думаю, со следующего лета наши массово ринутся осваивать местные рынки труда (что уже произошло в Чехии и в Польше).



Вчора спілкувася з хлопцем, який виїхав з родиною ще в 2021 році з України в Анталію, а в листопаді 2022 - в Канаду.

Про наших та від наших є багато відео і на YouTube, але мені було цікаво "з перших рук":

- почав працювати з 3 січня 2023 - будівельні роботи. Вінніпег. Працьовитий та "дружить з головою". В Україні до 2021 року працював навіть на автомийці, і не тільки, тобто роботи не боїться.

- вже було дві зарплатні - не жирно - за перші 2 тижня 1200 доларів, за другі два тижня - 1300 доларів чистими.

- є проблема з житлом: на одного парубка знімати 1-к квартиру не раціонально - поселелився вдвох з таким самим хлопцем - ділять всі витрати - і на харчі теж на двох.

- дуже жалкує, що не має посвідчення водія - записався на курси, але там в Канаді дуже довга процедура - рік сам не зможе водити авто.

- мову трохи знав, трохи вчив, якось ніби-то засвоївся, продовжує вчити вже на місці.

В цілому задоволений, проблем не бачить. Проблемою є дістатися на роботу: автобуси+пересадки - витрачає 1,5 години.

Через 2 тижня відправляємо з Анталії в Канаду його батька, мати та меншого брата.

Вчора дивилися квитки: 590 доларів Анталія-Франкфурт-Торонто.

Сказав, що з батьком/мамою та братом вже селитися не хоче: виросли крила трохи...

"Это сладкое слово: Свобода!" Вчора спілкувася з хлопцем, який виїхав з родиною ще в 2021 році з України в Анталію, а в листопаді 2022 - в Канаду.Про наших та від наших є багато відео і на YouTube, але мені було цікаво "з перших рук":- почав працювати з 3 січня 2023 - будівельні роботи. Вінніпег. Працьовитий та "дружить з головою". В Україні до 2021 року працював навіть на автомийці, і не тільки, тобто роботи не боїться.- вже було дві зарплатні - не жирно - за перші 2 тижня 1200 доларів, за другі два тижня - 1300 доларів чистими.- є проблема з житлом: на одного парубка знімати 1-к квартиру не раціонально - поселелився вдвох з таким самим хлопцем - ділять всі витрати - і на харчі теж на двох.- дуже жалкує, що не має посвідчення водія - записався на курси, але там в Канаді дуже довга процедура - рік сам не зможе водити авто.- мову трохи знав, трохи вчив, якось ніби-то засвоївся, продовжує вчити вже на місці.В цілому задоволений, проблем не бачить. Проблемою є дістатися на роботу: автобуси+пересадки - витрачає 1,5 години.Через 2 тижня відправляємо з Анталії в Канаду його батька, мати та меншого брата.Вчора дивилися квитки: 590 доларів Анталія-Франкфурт-Торонто.Сказав, що з батьком/мамою та братом вже селитися не хоче: виросли крила трохи..."Это сладкое слово: Свобода!" akurt

Повідомлень: 7345 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2938 раз. Подякували: 984 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 388389390391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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